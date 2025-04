Trumpova obchodní válka tvrdě dopadla na Apple, Nvidii, Metu, Teslu a kupodivu i na Bitcoin

Americký prezident Trump oznámil agresivní cla a investoři zareagovali hlasitou nedůvěrou v americké firmy. Akcie v pátek 4. dubna padaly děsivým tempem. Po velké finanční krizi a covidové pandemii šlo o třetí největší šok za posledních třicet let. Populární index paniky VIX (v pravém sloupci přepněte na VIX) svou aktuální hodnotou překonává okamžik i vpádu ruských vojsk na Ukrajinu.

Akcie skupiny S&P 500 tažené především technologickými firmami za dobu Trumpovy vlády umazaly více než 16 %. Podobné to bylo v roce 2001, když nastoupil do funkce George W. Bush, jenže to se potkalo s prasknutím „dotcom bubble“ nafouknuté kolem internetových firem.

Světové akcie jako celek od letošního vrcholu ztratily kolem 11 %, zmizel tak veškerý růst za poslední rok.

Dopad na bigtech

Apple, jedna z nejhodnotnějších firem světa, se sice dlouhodobě snaží přenášet výrobu do Indie, Vietnamu a dalších destinací, ale většina produkce stále pochází z Číny. Očekává se, že na Apple dopadnou Trumpova cla velmi tvrdě, analytici odhadují, že by iPhony na americkém trhu mohly zdražit až o 40 %. Výsledek? V pátek akcie Applu oslabily o 6 %, za minulý týden to bylo 12 %, za uplynulý měsíc o 19 %.

Nvidia, hvězda AI mánie posledních dvou let. I tahle firma je do značné míry závislá na dodávkách zvenčí USA. Akcie v pátek oslabily o 7 %, za měsíce o skoro 20 %, od začátku roku o třetinu.

Meta (provozovatel Facebooku, Instagramu adal.) se sice snaží tvářit jako technologická firma, ale stále platí, že žije hlavně z reklamy, a tak na ni současná situace nedopadla tak tvrdě, zahraniční obchod se přímo jí až tak netýká. V pátek jen minus 3,3 %, ale za poslední měsíce je to minus 20 %, což můžeme přičíst obecnému strachu z recese.

Microsoft je další příklad toho, že krize postihne i primárně nevýrobní firmy. Ve srovnání s letoším vrcholem padly akcie o 20 %, v pátek to bylo o 7 %.

Tesla. V pátek klesla o 9 %, od začátku roku o 40 %, od Vánoc je cena akcií na polovině. Důvody tady budou složitější a sešlo se více negativních faktorů – kromě cel je tu silně negativní sentiment vůči osobě Elona Muska, který se podílí na vládě Donalda Trumpa. A za třetí je to náběh výroby nového Modelu Y. Stará verze byla celosvětově nejprodávanějším vozem (bez ohledu na pohon) za roky 2023 i 2024, ale začátkem roku 2025 lidé čekali na novou verzi, nenakupovali a to tvrdě dopadlo na hospodářské výsledky firmy.

Amazon. Hrozba rozvrácení světového obchodu nemůže minout akcie největšího internetového obchodu na světě. Byť je Amazon silný i v cloudových službách a dalších neobchodních oborech, za minulý týden akcie ztratily 9 %, od začátku roku skoro 25 %.

Bitcoin. Čekali byste, že nejistota na akciových trzích podpoří mimosystémové kryptoměny? Omyl. Bitcoin pochopitelně není vázaný na otevření burzy, takže ztrácel v průběhu celého víkendu – od pátku do pondělí ztratil téměř 12 % hodnoty.

Mírně optimistický start nového týdne

S vydáním tohoto článku jsem čekal na začátek obchodování na NYSE a NASDAQ a minimálně start vypadá pozitivně, křivky grafů se v mnoha případech otočily směrem vzhůru, ale jedním dechem je nutné dodat, že to nemusí znamenat vůbec nic a už za pár hodin to může vypadat úplně jinak.



Takhle vypadala Stock Heatmap v pondělí ráno…



…takhle po otevření trhů. Červené je méně, ale vyhráno rozhodně není.