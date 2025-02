Krev, bahno a meče. Kingdom Come 2 je středověký epos pro otrlé (Podcast Živě)

Život ve středověku nebyl med a vy to teď můžete zažít na vlastní kůži. Česká hra s RPG prvky sbírá ovace doma i ve světě. Lukáš jako fanoušek série vysvětluje, co je na Kingdom Come: Deliverance 2 tak skvělé. Svět je živý, lidé v něm mají svoje rutiny a dynamicky reagují na vás a váš zjev. Soubojový systém se lépe ovládá, přibily kuše a první palné zbraně. Tentokrát nechybí český dabing.

Pořad si poslechněte ve své podcastové aplikaci, případně v tomto přehrávači. 👇🏻

Pokud neradi posloucháte podcasty, na Doupěti vyšla recenze od Martina Nahodila. V podcastu řešíme, jestli má smysl se vracet k prvnímu dílu, pokud neznáte jeho příběh. Jestli chcete skočit rovnou do dvojky, můžete se předtím podívat na všechny herní filmečky spojené do jednoho. Na YouTubu je vystavilo samo tvůrčí studio Warhorse.

Program pořadu

03:23 – Co je a pro koho je KCD 2

16:56 – Warhorse Studios

22:03 – Novinky oproti jedničce

27:01 – Šaty dělají člověka

34:00 – Ekonomika hry

39:09 – Styly hraní

46:53 – Technický stav

53:04 – Český dabing

58:24 – Spoiler z KCD

59:17 – Kontroverze

