Krátký test: levná myš Canyon s bezdrátovým dobíjením a k tomu podložka, která nabije i mobil

Bezdrátová myš, která se zvládne i bezdrátově nabíjet? Logitech vám něco takového pod názvem Powerplay nabízí už od roku 2017, ale cenově je to zcela mimo svět běžných smrtelníků.

Teď ale přichází myška, která to zvládne taky a přitom stojí necelou pětistovku. Ale zatímco technologie Logitechu nabíjí myš při pohybu po celé podložce, myš Canyon MW-18 potřebuje odpočívat na bezdrátové nabíječce kompatibilní se standardem Qi.

bezdrátová myš a podložka Canyon myš: optická ● citlivost 800/1200/1600 dpi ● USB dongle 2,4 GHz, microUSB pro nabíjení, bezdrátové nabíjení přes Qi ● 115 × 62 × 32 mm ● 64 g CNS-CMSW18A 499 Kč podložka: 324×244×6 ● vstup microUSB 5V/9V-2A ● výstup 5W / 7,5W / 10W Qi kompatibilní ● 220 g CNS-CMPW5 399 Kč

Podobné nabíječky jsou dnes zcela běžné a také levné. Canyon vám ale rád prodá i podložku pod myš MP-W5, která kromě plochy pro šoupání myší má po straně i bezdrátovou nabíječku pro Qi.



Podložka s microUSB schovává bezdrátovou Qi nabíječku

Trochu neposedná podložka

Horní i spodní povrch podložky kryje látka, respektive materiál, který svou texturou připomíná látku. Stejný materiál také kryje povrch bezdrátové nabíječky. Samozřejmě to znamená, že podložka je na stole trochu neposedná. Lepší podložky mají zespodu protiskluzovou gumovou vrstvu, která brání posouvání po stole. Podložka Canyonu umí podklouznout, takže pro nějaké náročné hraní bych ji raději nedoporučoval (v nabídce Canyonu jsou i větší podložky s Qi nabíječkou, kde bude ochrana proti prokluzu lepší).

Hlavně je ale levná. Podložka stojí necelých 400 Kč, tedy běžnou cenu levných bezdrátových nabíječek, tady ale k tomu dostanete i podložku pod myš a současně bezdrátová nabíječka zvládne 10W nabíjení. Není to tedy to nejslabší, co existuje.

Podložka se připojuje k napájení přes microUSB a obsahuje signalizační diody. Ty jsou ale ze zadní strany a zepředu je nezahlédnete. Aspoň v noci neruší a když se potřebujete podívat, jestli vše funguje, stačí se kouknout na zadní hranu.

Bezdrátově funguje i se nabíjí

Samotná myš se připojuje k počítači přes přibalený USB dongle a nepotřebuje žádné ovladače. Na přední straně má microUSB konektor, ale ten slouží jen pro nabíjení, bez USB donglu v počítači myš nefunguje. Tento konektor ale nebudete nikdy potřebovat. Díky výdrži přesahující bezpečně den, prostě stačí myš na sklonku dne odložit na bezdrátovou nabíječku, kde načerpá síly na další myšování.



Na pohled obyčejná optická bezdrátová myš nepotřebuje měnit baterie

Protože jde o levnou myš, dá se tu tušit trochu horší ergonomie. Nízká klenba myši dokáže podepřít dlaň jen při rovném položení ruky na podložku. Pokud jste zvyklí pracovat s více uzavřenou rukou, myš budete držet jen palcem a prsteníčkem s na tlačítkách položenými ukazováčkem a prostředníčkem. Dlouhodobě to není příliš pohodlné a osobně dám raději přednost větším klenutějším myším. Není to tak hrozné, jako placatá Apple Magic Mouse, ale jde opravdu o nižší myš.

Canyon MW-18 se chlubí tichými tlačítky a je to fakt poznat, srovnání si můžete poslechnout ve videu. Stisk je příjemně tlumený a nenápadný, klidně může v místnosti někdo spát a nic neuslyší. Jediné tlačítko navíc na myši přepíná citlivost. To tady hlavně usnadní nastavení rychlosti ukazatele bez chození do nastavení systému. Není to herní myš, abyste to používali pro přesnější míření.

Hlavně levné

Myš i podložka nejsou dokonalé, ale všechny vrásky vyhlazuje nízká cena. Myš stojí 499 Kč a řadí se tak mezi levnější bezdrátové myši, tady navíc s bezdrátovým dobíjením. Nemusíte řešit baterky, stačí myš odložit na nabíjecí podložku. Osobně bych si tu myš nekoupil kvůli horší ergonomii, potřebuju přece jen větší myš. Proto jsem si nedávno domů koupil Logitech MX Master 3 za pětinásobek ceny Canyonu a nelituji. Pokud vám ale myš Canyonu bude i po pár dnech stále vyhovovat, nejspíš s ní dokážete žít dlouho.

Víc se mi líbí podložka s nabíječkou. Stojí 399 Kč, tedy tolik, co bych za Qi nabíječku tak jako dal a tady je to včetně podložky s příjemným povrchem. Asi bych si jen zespodu nalepil tenkou kobercovou oboustrannou pásku, aby mi neskákala po stole. Stejně mám nyní mobil položený vedle počítače, takže by mohl aspoň odpočívat na nabíječce.

Pokud by myš nebo podložka stály o tisíc korun více, už bych je nedoporučil. Ale za nízkou cenu jde o zajímavou počítačovou bižuterii, která dokáže levně udělat radost.