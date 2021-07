Krátký film paroduje vesmírný závod miliardářů. Z jejich raket udělal obří penisy

Jon Stewart se v USA proslavil díky The Daily Show with Jon Stewart, která skončila v roce 2015. Na podzim 2021 se vrátí na obrazovky prostřednictvím Apple TV Plus. Jeho seriál The Problem with Jon Stewart (tisková zpráva Apple) má odstartovat v září, půjde o hodinové show, které na sebe nemusí navazovat. Není jasné, kolik dílů bude mít jedna série, zato víme, že seriál doplní podcast a další aktivity.

Mezi ně patrně zapadá i tříminutový film Cum Dog Billionaires, který Stewart vypustil na Twitter. Zabývá se posledními lety miliardářů Richarda Bransona a Jeffa Bezose do vesmíru a jejich rakety přirovnává k penisům. To svádí k povrchním soudům, ale videu se nedá upřít myšlenka, humor, ani kvalitní zpracování.

Sorry for the aborted launch!!! I’m a bad twitterer.

Enjoy this small step for man! pic.twitter.com/6gBHHJLByQ — Jon Stewart (@jonstewart) July 20, 2021

Jeffa Bezose hraje Jason Alexander, jogína Elona Muska ztvárnil Adam Pally, na Richarda Bransona stačil mop a z nějakého důvodu se vesmírného závodu účastní i toulavá kočka alias Mark Zuckerberg. Jak trefně se parodie vydařila, ukazuje i hlavní scénáristka seriálu Chelsea Devantez. Ve svém tweetu srovnává týdny starý záběr z videa a fotku ze skutečného letu Jeffa Bezose:

We filmed the hat weeks ago 👀 pic.twitter.com/OsJ8iIkTdY — Chelsea Devantez (@chelseadevantez) July 20, 2021

Váš názor?

Jak se na Bezosův a Bransonův let díváte vy? Reakce veřejnosti se různí. Obdivných je tentokrát méně, rozměr objevování vesmíru tentokrát překrývá osobní PR obou miliardářů, které má pomoci nastartovat byznys s vesmírnou turistikou. Ozývají se i takové hlasy, že létat do vesmíru pro zábavu je v době pandemie bezohledné.

Bezosovi Američané připomínají způsoby, jakým Amazon zachází se svými zaměstnanci. A svým způsobem je adresoval i sám Bezos. Krátce po úspěšném přistání řekl: „Chci poděkovat všem zaměstnancům a zákazníkům společnosti Amazon, protože vy všichni jste tohle zaplatili. Děkuji z celého srdce.“