Krásné, rychlé, nedostupné. Nové notebooky od Samsungu mají jedinou chybu – u nás je nekoupíte

Když Samsung představuje nové telefony, většinou k tomu přidá ještě „něco navíc“. Někdy to jsou sluchátka, hodinky, při představování řady telefonů Galaxy S23 role bonusového produktu připadla na notebooky.

Pro Samsung nejsou notebooky nic překvapivě nového, dokonce je prodával před lety i na našem trhu. Před devíti lety se ale Samsung z evropského trhu stáhl a veškeré další novinky jsme mohli pozorovat jen z dálky.

Nově představené Galaxy Book3 Ultra, Galaxy Book3 Pro 360 a Galaxy Book3 Pro to ještě nezmění, na náš trh se s nimi stále nepočítá. Zatímco ale dříve Samsung v noteboocích nejistě přešlapoval a raději všechno stopnul než by se do toho pustil s plnou silou, tady to vypadá jinak.

Novinky vypadají sebevědomě, na trhu by si mohly najít pozici a přístup mobilních značek Huawei, Honor a Xiaomi k nabídce notebooků ukazuje možnou cestu i pro Samsung – méně produktů s omezenou ale většině vyhovující nabídkou konfigurací.

Galaxy Book3 Ultra

Pro vrcholný model notebooku Samsung využil označení Ultra ze svých mobilů. Konkurovat má hlavně řadě XPS od Dellu nebo Macbookům Pro. V tenkém celokovovém těle nabídne Core i7 nebo Core i9 aktuální 13. generace a grafickou kartu RTX 4050 nebo RTX 4070. Protože jde o Samsung, logicky dostane firemní OLED displej s rozlišením 2880 × 1800 a 120Hz.

Oproti konkurenci zaujme i obří touchpad a popravdě i překvapivě numerický blok na klávesnici. Podobně prémiové notebooky i v 16" verzích numerický blok raději opouštějí.

Galaxy Book3 Ultra bude s cenou začínat nad dvěma tisíci dolary (tedy v té nejslabší konfiguraci) a tak se řadí mezi prémiové stroje.

Galaxy Book3 Pro a Book3 Pro 360

Zatímco verze Ultra hraje roli prestižního produktu pro upoutání pozornosti, větší podíl na trhu se čeká od Galaxy Book3 Pro a jeho konvertibilní varianty s doplňkem 360.

V jejich případě také dostanete tenké kovové tělo a 120Hz OLED display s rozlišením 2880×1800. Tělo je ale tenčí, protože uvnitř už není samostatná grafika a využívá se Iris Xe na procesorech Core i5 nebo Core i7.



Infografika s parametry Galaxy Book3 Ultra, Galaxy Book3 Pro a Book3 Pro 360

Spolupráce s telefony i pro nás

Samsung se pochopitelně při představování notebooků pochlubil propojením s telefony a tablety. Ukazoval přenášení souborů, i plynulý přesun kurzoru myši z počítače na tablet či telefon. Z novinek tuto funkci podporuje jen Galaxy Book3 Ultra.

Tady bychom se ale časem mohli radovat i my. Samsung totiž na této funkci velmi spolupracuje s Microsoftem a aplikaci Propojení s telefonem můžete pochopitelně používat už dnes a nemusíte mít nutně notebook Samsungu.

Některé funkce, jako například posun kurzoru myši na vedle ležící mobil, ještě sice nemáme, ale už dnes to v pohodě nahradíte zobrazením obrazovky mobilu přímo v systému Windows.

Parametry Galaxy Book 3 Pro Galaxy Book 3 Pro 360 Galaxy Book 3 Ultra displej 3K Dynamic AMOLED 2X, 2880 × 1800, 120 Hz, 500 nitů úhlopříčky 14", 16" 16" 16" procesor Core i5, i7 Core i7, i9 grafika Iris Xe RTX 4050/4070 konektory HDMI, 2× Thunderbolt, USB, čtečka microSD, audio akumulátor 63 Wh (14") 76 Wh 76 Wh hmotnost 1,17 kg (14") 1,66 kg 1,79 kg rozměry 31,2 × 22,4 × 1,13 cm 35,5 × 25,2 × 1,28 cm 35,5 × 25 × 1,65 cm

Notebooky možná někdy, ne letos

Když Samsung vycouval z evropského trhu s notebooky, výrazně si zjednodušil lokalizaci klávesnic, přizpůsobení pro různé typy zásuvek, nároky na servisní síť a celkovou podporu. Proto případný návrat na náš trh nebude jen tak jednoduchý a nejde jen o to dovézt nový produkt, protože se pár lidem líbí.

Pokud Samsung na náš trh s notebooky znovu vstoupí, musí to být s plnou parádou a kompletním zázemím. Zatím tedy můžeme jen říkat „notebooky pěkné, škoda, že u nás nejsou“. Když nás bude hodně, třeba to pro Samsung bude signál, že se úsilí v tomto směru může vyplatit.