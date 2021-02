Král džungle si vyhlédl další kořist: Facebook chce okopírovat Clubhouse, chystá vlastní verzi

Pokaždé když se objeví nová úspěšná sociální síť, tak Facebook zpozorní a vyzobe si z ní nejpopulárnější atributy. Stalo se to se Snapchatem, Tik Tokem a stane se to i Clubhousem, nejnovějším fenoménem. Server The New York Times informuje, že impérium Marka Zuckerberga již pracuje na plánech, jak vytvořit klon zvukové sociální sítě.

V posledním měsíci kdo chtěl být trendy, ten si zajistil pozvánku do Clubhouse - nové mobilní aplikace, která v sobě kombinuje princip podcastu, internetového radia a sociální sítě. Přístup pouze přes speciální žádosti kolem Clubhouse vytvořil auru exkluzivity, kdo se na síť dostane, může mít pocit, že je v klubu pro vyvolené, na což odkazuje i samotný název aplikace.

Toto se spojilo s faktem, že po vizuálně založených sociálních sítích je to něco úplně jiného, čistě na bázi mluveného slova. Navíc v místnostech se můžete setkat i osobnostmi, ke kterým byste se jinak do osobního kontaktu nedostali. Z Clubhouse se stal ohromný fenomén, který jen během ledna nasbíral skoro milion a půl uživatelů. Nebránilo mu v tom omezení, že je zatím pouze na iOS, ani kritické komentáře, které začaly přibývat.

Ve výsledku byla jen otázka času, než se ostatní začnou chtít na slávě Clubhouse svézt. První přišel Twitter, který již v prosinci oznámil testování nové funkce Spaces, virtuálních místností založených pouze na zvuku. A nyní se záměrem přichází i Facebook. Jeho projekt je zatím v rané fáze vývoje, nicméně opět půjde o podobný princip.

Příkaz vymyslet klona Clubhouse přišel podle The New York Times přímo od vedení Facebooku. Zajímavé je, že sám Mark Zuckerberg se na nové sociální síti před necelým týdnem objevil, mluvil o budoucnosti virtuální a rozšířené reality, takže dost možná i on k pokynu přispěl. V každém případě Facebook má dlouhou historii kopírování a je vidět, že v tom hodlá pokračovat.