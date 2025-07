Král AI překvapil. Šéf Nvidie Jensen Huang by dnes šel studovat fyzikální vědy

Umělá inteligence se pomalu, ale jistě stala běžnou součástí pracovního života. Zatímco někteří její využití stále odmítají, jiní si bez ní už nedokážou představit svůj den. Na rozmachu AI výrazně těží americká společnost Nvidia – největší světový výrobce čipů pro umělou inteligenci. Její šéf Jensen Huang nedávno odpověděl na otázku, co by dnes studoval, kdyby mu bylo dvacet. Jeho odpověď mnohé překvapila: rozhodl by se pro fyzikální vědy.