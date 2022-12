Krach cen u AMD. V listopadu výrazně zlevnily procesory nové i staré generace

Slevové akce na Black Friday výrazně pomohly domácím stavitelům počítačů, kteří chtěli novou mašinu pro platformu AM5 nebo toužili po upgradu dosluhující AM4. S výjimkou Ryzenu 5800X3D, který už citelný pád zažil a v listopadu jeho cena v e-shopech stagnovala, totiž procesory zlevnily někdy i o desítky procent. To v absolutních číslech dělá tisíce korun.

Zhruba o pětinu klesly minimální i průměrné ceny nových Ryzenů 7000, což trochu kompenzuje vysoké ceny za zatím uvedené základní desky i dražší paměti DD5. Kupříkladu nejvýkonnější 16jádrový Ryzen 9 7950X se už dá koupit za méně než 16 tisíc korun. Před měsícem přitom tolik stál jeho předchůdce Ryzen 9 5950X, který ale na stejnou částku pomalu zlevňoval dva roky.

Procesor Jad./Vlák. Min. cena k 30. 10. Min. cena 30. 11. Prům. cena k 30. 10. Prům. cena k 30. 11. Ryzen 5 5500 6/12 2 500 Kč 2 498 Kč 3 077 Kč 2 865 Kč Ryzen 5 5600 6/12 3 709 Kč 3 429 Kč 4 616 Kč 3 915 Kč Ryzen 5 5600G 6/12 3 497 Kč 3 192 Kč 4 617 Kč 3 611 Kč Ryzen 5 5600X 6/12 4 445 Kč 4 257 Kč 5 666 Kč 5 119 Kč Ryzen 7 5700G 8/16 5 093 Kč 5 053 Kč 6 256 Kč 5 792 Kč Ryzen 7 5700X 8/16 6 202 Kč 5 141 Kč 6 887 Kč 5 759 Kč Ryzen 7 5800X 8/16 6 526 Kč 6 090 Kč 7 690 Kč 6 863 Kč Ryzen 7 5800X3D 8/16 8 818 Kč 8 738 Kč 10 354 Kč 10 373 Kč Ryzen 9 5900X 12/24 9 691 Kč 9 267 Kč 11 073 Kč 10 129 Kč Ryzen 9 5950X 16/32 15 293 Kč 13 464 Kč 16 321 Kč 14 745 Kč Ryzen 5 7600X 6/12 8 601 Kč 6 854 Kč 9 030 Kč 7 492 Kč Ryzen 7 7700X 8/16 11 461 Kč 9 516 Kč 11 928 Kč 10 116 Kč Ryzen 9 7900X 12/24 15 769 Kč 12 915 Kč 16 488 Kč 13 558 Kč Ryzen 9 7950X 16/32 20 078 Kč 15 450 Kč 21 196 Kč 16 747 Kč

Zmíněný Ryzen 9 5950X, ten nejlepší procesor pro AM4 z hlediska vícevláknových operací, ale rovněž během listopadu zlevnil o 10 % a seženete jej už za méně než 14 tisíc. To může být zajímavý skok pro ty, co mají starou desku, paměti DDR4 a chtějí si polepšit, aniž by museli investovat do nové platformy.

Hodně zlevnilo i šestijádrové APU Ryzen 5 5600G, které před měsícem bylo v průměru za 4600 Kč, teď je o tisícovku levnější. O 17 % klesly minimální i průměrné ceny osmijádrového Ryzenu 7 5700X, na který vám bude stačit pět tisíc a pár drobných. Aktuálně jde o nejvýkonnější procesor s TDP 65 W.

