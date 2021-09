Kouzlo? Chytrá komprese slibuje násobně vyšší kapacity i rychlosti pamětí. Ty se přitom nemusí změnit

Možná se brzy dočkáme menší revoluce v oblasti pamětí a to při použití stávajících kapacit i rychlostí. Startup Zeropoint Technologies AB má totiž řešení, jak zvětšit kapacitu operačních pamětí a zvýšit propustnost, obojí beze změny samotných paměti.

Startup totiž vlastní patent na „unikátní“ technologii, která dokáže pomocí vlastního chytrého algoritmu komprimovat paměťová data v reálném čase pomocí speciálního hardwaru. Díky tomu lze do stejné kapacity operační paměti uložit větší množství dat a zároveň zvýšit výslednou propustnost, aniž by se to výrazně podepsalo na latenci (1 až 100 ns).

Dle vyjádření lze díky této technologii zvýšit propustnost dvoj- až trojnásobně. Hardware se nachází mezi paměťovým řadičem a cache (v procesoru) a linkami propojují operační pamětí s procesorem. Samotné obvody tak musí výrobci procesorů implementovat a lze očekávat, že startup bude řešení nabízet formou licence.

V současnosti je systém hotový pro 28nm výrobu u TSMC s implementací sběrnice na frekvenci 800 MHz s propustností 32 GB/s. Ve výsledné 7nm formě by obvody měly pro dvoukanálový řadič u osmijádra zabrat jen 1,36 mm² a 3,02 mm² u osmikanálového řadiče v 32jádrovém procesoru.

Technologie je tak zajímavá nejen v oblasti serverů, ale i tam, kde je málo místa na rozšíření kapacity operační paměti – třeba mobilní telefony a podobně.

Startup získal novou seed investici v hodnotě 2,5 milionu eur na další vývoj.