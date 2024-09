Koupili jste si někdy něco podle internetové reklamy?

Web je z největší části postavený na prodeji reklamy. Rychle to pochopil mj. obr Google, když začal sbírat data o lidech a současně prodávat cílenou reklamu. Kdyby internetové reklamy nefungovaly, netočí se v nich takové peníze. Nakupujete podle nich ale vy?

Zajímá nás, jestli vás nějaká internetová reklama přiměla k nákupu. Samozřejmě nemusí jít pouze o klasické panely na webových stránkách. Reklama má mnoho podob včetně různých spoluprací na sociálních sítích. Do komentářů napište, proč na vás reklama zafungovala, případně proč naopak podle reklam nekupujete nikdy nic.

Filip Kůžel

Ano, koupil

Ano. O sledovacích algoritmech se mluví většinou v negativních souvislostech, ale druhou stranou stejné věci je, že dostáváte relevantní reklamu. Takže ano, občas se to trefí, já prokliknu a nakoupím.

Jako bonus prozradím svou guilty pleasure – reklamy od Aliexpressu patří k mému nejoblíbenějšímu obsahu na Instagramu. Kde jinde vám naservírují 40 propracovaným algoritmem vybraných gadgetů? Dopamin funguje, pravidelně jedu stránku za stránkou a dolistuju až na konec seznamu. Občas něco koupím, občas o něčem napíšu. :-)

Tomáš Holčík

Ano, koupil

Reklama mne navede a případně si dál zjišťuju názory a recenze testerů a uživatelů. Raději mám poctivou přiznanou reklamu než falešné vychvalující recenze v e-shopech. Férová reklama ve stylu „Hele, tohle si myslíme, že by se ti mohlo líbit, protože…“ mi nevadí.

A ani mě neděsí, když je dobře zacílená. Jen to cílení je pořád docela nepřesné navzdory všudypřítomnému šmírování reklamními systémy. Nerozlišuju přitom mezi produkty koupenými na základě reklamy nebo po vlastnoručním hledání, které algoritmy servírující reklamy nedokázaly nabídnout.

Karel Kilián

Ne, nekoupil

Vůči reklamám jsem poměrně dost imunní, byť ne zcela – například banky, ve kterých mám účty, jsem si vybíral primárně podle toho, nakolik mi byly sympatické jejich reklamy. U produktů se ale reklamou prakticky vůbec neřídím.

Mnohem víc dám na osobní doporučení, například když kolegové z redakce používají určité klávesnice a myši, je velká pravděpodobnost, že si koupím stejné. Například s notebookem jsem si nechal poradit od Tomáše Holčíka, protože ho považuji (nejen) v tomto segmentu za guru.

Občas dám na doporučení influencerů, což je vlastně otázka, zda je to reklama. Asi ano, když za to dostávají zaplaceno. Ale není to ta klasická reklama, jak ji vnímám. Například na základě doporučení od YouTuberů jsem pořídil manželce k Vánocům nabíječku k iPhonu a nám oběma chytrou láhev. Vždy jsem si ale dané zboží důkladně prozkoumal a vyhodnotil.

Petr Urban

Ano, koupil

Na konkrétní příklad si nevzpomenu, ale pochybuji, že bych nikdy nic z reklamy nekoupil. Reklamám se spíš vyhýbám včetně těch lidských. Někdy je těžké rozlišit, co je reklama a co je skutečně nevinná prezentace něčeho, co má někdo rád.

Nebo prezentuje svoji práci. Vlastně jsem si takhle koupil minimálně jednu knížku. Dozvěděl jsem se o ní díky tomu, že sleduji Instagram autorky. Za propagaci své knihy zaplaceno nedostala, ale forma reklamy to jistě je.

A co vy, dali jste někdy na internetovou reklamu?