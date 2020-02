Koupili jsme nejlevnější dron s kamerou. Stál nás 300 Kč a má rozměry kreditky

Když evropská pobočka DJI loni na podzim pozvala pár desítek novinářů z celého kontinentu do svého frankfurtského ústředí, aby se pochlubila svým novým dronem Mavic Mini, byli jsme nadšení. Nejen že se inženýrům podařilo vtěsnat veškerou elektroniku včetně baterie do 249 gramů, ale zároveň stáhli cenu na 10 590 korun.

Jenže… Jenže zatímco zkušenější fanoušci létání obdivně zírali, protože věděli, co taková kvadrokoptéra s perfektně stabilizovanou kamerou, GPS, autopilotem a hromadou senzorů dokáže a v této kategorii v tu chvíli opravdu neměla jednoznačného konkurenta, pro běžného smrtelníka bez jakýchkoliv letových zkušeností, který si v dětství složil leda tak papírovou vlaštovku a slepil draka, to byl stále předražený nesmysl za šílených deset tisíc.

Úkol: Najít nejlevnější čínský létající šmejd

Dobrá tedy! Šli jsme na to jinak. Počkali jsme si na loňský Black Friday, prošmejdili asijské e-shopy, no a objednali tu nejlevnější dostupnou kvadrokoptéru na trhu, která má ještě stále kameru, umí pořizovat fotografie a nechybí ani mobilní aplikace.



E57 v akci za tři stovky na asijském Banggoodu. Připlatili jsme si za lepší cestu, balík ale nakonec stejně putoval dva měsíce.

Nakonec jsme dostali tip přímo od vás na jednu černopáteční slevu. Hromada prodejců na Aliexpressu, Banggoodu a dalších tehdy nabízela maličký model Eachine E57 za akčních 305 korun! V případě asijských e-shopů nemá smysl odkazovat na konkrétního prodejce, prostě tento název sami zadejte do Aliexpressu, načež na vás vyplivne celý zástup podobných mašinek. Dnes jsou sice už zase o něco dražší, cenovka by však i nadále neměla překonat 400-500 Kč. A pokud budete mít štěstí nebo si počkáte, opět narazíte na slevu.

Čínský low-end, aneb nikdy nevíš, co ti v té obálce opravdu dorazilo

Fanoušci dronů značku Eachine dobře znají. Pokud je dnes DJI symbolem čínské firmy, které se jako jedné z mála podařilo prosadit, aniž by okopírovala západní konkurenci, načež onu západní konkurenci prakticky zlikvidovala – a to opravdu kvalitou, nikoliv cenovou politikou, Eachine je symbolem tradičního čínského low-endu.



Už i ten nejlevnější Číňan dnes umí vkusně zabalit cetku za 13 dolarů

Low-endu, u kterého nikdy nevíte, kdo jej skutečně vyrobil, neboť na nějaké obchodní značky se zde příliš nehraje a všichni se kopírují navzájem. Ani my tedy nemůžeme s jistotou tvrdit, co nám to vlastně po téměř dvou měsících čekání z Asie skutečně dorazilo, ale funguje to.

Další fotografie najdete v galerii v úvodu článku

Létající kreditka se čtyřmi motory

Byť nás objednávka přišla na směšné tři stovky, dorazila hezká krabička a v ní elegantně zabalený skládací čtyřmotorový letoun velikosti platební karty a s poměrně solidním a pevným drakem. E57 je velmi skladný dron, drobné motory na vystřelovacím pérku totiž zaklapnete do otvorů v těle, takže výška složené kvadrokoptéry činí zhruba 10,5 milimetrů!



Ve složeném stavu



A po stisknutí bočních tlačítek, které otočí rotory o 90 stupňů

Maličký dron můžete bezpečně schovat do kapsy kalhot, a to bez jakékoliv ochrany, působí totiž poměrně nerozbitným dojmem. Ostatně, díky své nízké hmotnosti okolo 35 gramů jej nezničí ani občasné srážky v místnosti za letu nebo pád do vysoké trávy. Jednoduše se zřítí, pilot kvadrokoptéru znovu nastartuje a může opět létat. Kdyby ale přece jen došlo k nejhoršímu a rozbili jste některou z drobných vrtulek, v balení nechybí čtveřice náhradních.



S 35 gramy včetně baterie a s tloušťkou 1 cm je to opravdu jeden z nejmenších dronů

Vtipná vsuvka: Originální náhradní vrtule z karbonu pro můj dron DJI Mavic Air jsou dražší než celé balení Eachine E57.

Tištěný návod a parametry berte s rezervou

V krabičce jsme dále našli knížku s barevným návodem v několika jazycích včetně angličtiny. Před pěti lety to nebývalo u čínského low-endu zvykem a majitel musel občas luštit čínské znaky, nebo alespoň odhadovat.



Tištěný návod je názorný, ale nepřesný – model E57 zdaleka nemá všechny funkce

Na stranu druhou, byť se návod chlubí, že je určen pro model E57, ve skutečnosti se popisné obrázky týkají celé řady Eachine. To znamená, že některé funkce, byť na ně v návodu narazíte, dron rozhodně nenabízí.



Dálkové ovládání je maličké, ale pracuje se s ním dobře. Dron reaguje bez prodlev.

Stejně tak je tomu v případě docela hezkého přibaleného dálkového ovládání s dvojicí kolébkových ovladačů pro stoupání, klesání, otáčení, bočení a let vpřed a vzad. Byť na dálkovém ovladači najdete hromadu dalších tlačítek, mnohá z nich se týkají až vyšších modelů Eachine, anebo v kombinaci vykonávají trošku jinou funkci – třeba akrobatický přemet.

Musíte se neustále věnovat pilotáži

Samotný vzlet ale zvládne naprosto každý, stejně jako u ostatních dronů má totiž E57 dedikované tlačítko pro asistovaný start a ukončení letu. Stačí jej stisknout a letoun sám nastartuje a vzlétne zhruba do výšky jednoho metru.



Čelní modrá a zadní červená signalizační světla a konečně E57 během letu

Jelikož dron nemá funkci autopilota a v podstatě žádné letové senzory, nedokáže sám udržovat fixní pozici a má tendenci klouzat. To znamená, že sice docela dobře udrží stabilní výšku, ale jakmile se přestanete věnovat pilotáži, začne se posouvat do boku.

Než jej tedy zkrotíte, v interiéru vám nesčetněkrát zalétne kamsi za monitor, vrazí do stěny a zřítí se. Jak už jsme si ale řekli výše, díky jeho nízké hmotnosti, maličkým vrtulkám a pevnému draku je prakticky nerozbitný.



Připojení k Wi-Fi dronu a rozhraní ovládací aplikace EACHINE FLY

Vrtule jsou ke všemu na hřídel jen naražené, takže pokud dojde k nějakému tomu leteckému neštěstí, spíše jen odpadnou. Stačí je znovu nasadit a hurá do souboje s větry.

Největším nepřítelem bude (jakýkoliv) vítr

Když už jsme u těch větrů, i ty předurčují, kde bude let s dronem nejbezpečnější. Spíše ve větším interiéru, anebo za dokonalého bezvětří. V menší místnosti naopak bude dron zápasit se vzduchovými víry, které sám vytváří. Musíte se tedy neustále věnovat pilotáží a vyvažovat pohyb.

Drobná kvadrokoptéra proto poslouží především jako ideální trenažér i hračka pro naprosté zelenáče, kteří sice touží po dronu, ale nechápou obrovské ceny modelů střední kategorie.

První let a první pád:

Maličká lithiová baterie vydrží při létání s dálkovým ovladačem a při pokojové teplotě zhruba pět minut. Poté ji stačí skrze USB připojit třeba k počítači a za půl hodinky bude opět připravená k letu.

Výdrž venku a teď v zimě bude samozřejmě kratší, dron totiž bude muset zápasit s protivětrem a baterie s chladem. Nejvíce ale dostane zabrat, pokud budete kvadrokoptéru ovládat z mobilní aplikace. V ten okamžik totiž konečně využijete přenos obrazu z člení kamery dronu, který se bude promítat na mobilu.

Kamera? Spíše parodie, ale funguje

Byť na čínských e-shopech najdete zkazky o tom, že by se mělo jednat o 2Mpx snímač, alespoň v našem případě mělo video rozlišení pouze 1 280 × 720 pixelů a stejně tak fotografie. V ovládací aplikaci nebylo žádné nastavení kvality a dron pochopitelně nemá ani žádné vlastní úložiště – vše se skrze Wi-Fi posílá přímo do aplikace a ukládá do standardních složek pro fotografie a videa na mobilu.

Zpracování obrazu je zároveň pomalé, takže při rychlých pohybech dochází k deformaci obrazu.



Kamera slouží opravdu jen pro FPV navigaci. Na fotografování a natáčení videa to moc není

Co se samotného spojení ovladače a aplikace s dronem týče, je opravdu triviální. Zatímco v případě ovladače stačí obě zařízení spustit a na ovladači pak jen pohnout sem a tam jedním z kolébkových ovladačů, v případě mobilu se budete muset ručně připojit k otevřené síti Wi-Fi na dronu a spustit aplikaci.

Kamera má smysl jen pro FPV navigaci:

Kvůli použití 2,4GHz Wi-Fi lze také snadno odhadnout dosah dronu, který se pohybuje nejvýše v řádu několika málo desítek metrů. Jakmile se dron dostane mimo dosah, rozblikají se jeho čelní a zadní diody a dron po chvíli sám přistane.

To platí i v případě nedostatku elektrické šťávy k dalšímu letu, takže se nemusíte obávat, že zmizí kdesi v neznámu. A kdyby dron zamířil kamsi nad rušnou silnici, můžete kdykoliv stisknout tlačítko alarmu a kvadrokoptéra se okamžitě vypne a zřítí. Díky malé hmotnosti se ji nic vážného nestane.

Co byste taky chtěli, za tři stovky!

Kvadrokoptéra za tři stovky se samozřejmě nemůže ani v jednom z parametrů rovnat jakémukoliv dronu od DJI a ostatních výrobců letounů střední a vyšší kategorie a je to svým způsobem parodie, investice do podobné hračky ale rozhodně není ztráta peněz.

Za pár stovek totiž získáte maličký letoun, který dokáže opravdu zabavit, naučíte se na něm díky absenci všemožných podpůrných systémů opravdu létat a kdo ví, třeba vás to opravdu chytí a k příštím Vánocům si nadělíte něco lepšího.

Stručně řečeno, byla to jedna z nejzábavnějších cetek z Aliexpressu, která nám kdy dorazila.