Koupil jsem si Twitter Blue. Chvíli mu to trvalo, ale nové funkce jsou užitečné

V Česku je od pátku 3. března 2023 dostupné předplatné Twitter Blue. Za 217 Kč měsíčně nebo 2263 Kč na rok nabízí při používání Twitteru pár výhod navíc. Vyzkoušel jsem, co Blue umí a jestli je to užitečné.

Když se rozhodnete platit, udělejte to na webu. V aplikacích si Apple a Google berou provize, předplatné je zde proto dražší. I tak je ale drahé. Sto devadesát korun měsíčně při roční platbě je na úrovni služeb jako Netflix a člověk se už asi pozastaví, jestli mu za to Twitter stojí.

Až po třech dnech

Blue jsem objednal hned v pátek, a nestalo se vůbec nic. Těšil jsem se hlavně na možnost úprav tweetů a delší texty, nic z toho jsem ale neměl k dispozici. Ani modré razítko, u něj ale Twitter rovnou píše, že je ho potřeba schválit.



Upoutávka na Twitter Blue

Stejné to bylo v sobotu i v neděli, kdy jsem už Twitteru poslal reklamaci. Nevím, jestli pomohla, nebo jde o standardní rychlost, v pondělí ale začaly funkce postupně nabíhat. U některých lidí to bylo podobné, jiní ale měli nové funkce rovnou po zaplacení.

Co mám tedy teď za své peníze navíc oproti ostatním?

Dlouhé tweety

Nejsem si jistý, jestli to Twitter jako službu zlepší, ale mám teď možnost psát příspěvky s délkou až 4 tisíce znaků. Standardně jsou omezeny 280 znaky.

Při psaní to potom vypadá takhle. Napřed je vidět běžné uzavírající se kolečko, ve kterém se v závěru ukáže odpočítávání k nule. Tím to ale pro modrásky nekončí, kolečko v systémovém řádku se jim změní v cisternu, ve které se postupně zvyšuje hladina až do limitu čtyři tisíce znaků.



Nový symbol pro zbývající počet znaků vpravo dole

Cisterna se postupně plní, od 80 zbývajících znaků zežloutne a objeví se odpočítávání. A dál to už prostě nejde.

Je to dobrá funkce? Pro autory ano. Nemusíte být ani grafoman, každému občas pár znaků chybí a teď nemusíte přemýšlet, co zkrátit. Akorát zkrácení text často jen vylepší a pro ty, kteří čtou, mohou být dlouhé příspěvky únavné.

S dlouhými tweety také nemusí umět pracovat všechny klienty. V oficiálních je možnost rozkliknutí, ale třeba TweetDeck, který patří Twitteru, ukazuje u pokračování jen odkaz na web.

Možnost úpravy tweetů

Tato funkce Twitteru chyběla a je to podle mého názoru hlavní důvod, proč si za Blue zaplatit. Tweety se běžně nedají upravit. Když v nich necháte překlep, buď se s ním smíříte, nebo musíte příspěvek smazat a napsat znovu, případně poslat reakci s omluvou.

Já už teď mohu upravovat, mám na to 30 minut od odeslání příspěvku a až pět pokusů. Měnit text lze pouze u primárních tweetů a retweetů s komentářem, editace není dostupná u odpovědí.

Zajímavé je, že editovat je možné jen z místa, odkud jsem poslal původní tweet. Když odešel z aplikace, mohu ho editovat jen v ní, ne na webu. A obráceně.

Jako čtenáři vidíte u upravených tweetů upozornění. V přehledu ikonkou, v detailu potom i textem s časovým údajem poslední úpravy.



Označení upraveného tweetu

Tento řádek je aktivní, skrývá se pod ním stránka s historií úprav tweetu.



Historie úprav tweetu

Když mi Twitter editaci zpřístupnil, mým sledujícím se každá nová varianta ukazovala znovu jako samostatný příspěvek. Po dvou dnech to na webu opravili, aplikace TweetDeck se ale takhle chová pořád.

Velmi dobře je vyřešená situace, když příspěvek mezi úpravami někdo retweetne. Když sledujete jenom jeho a ne mě, uvidíte jen verzi v okamžiku retweetnutí s upozorněním a odkazem, že existuje novější. V této podobě zůstane příspěvek i v profilu retweetujícího. Nemůže se tak stát, že se retweetujícímu příspěvek nepozorovaně změní do podoby, se kterou nemusí souhlasit.



Retweetnutý příspěvek ukazuje, že existuje nová verze tweetu

Možnost úprav tweetů je funkce, za kterou bych platil.

Čtečka dlouhých vláken a další funkce

Každému asi nevyhovuje dělení rozsáhlejších textů do mnoha tweetů a dlouhých vláken. Blue tady pomáhá svou čtečkou, která je spojí dohromady do jedné stránky. To je užitečné.



Čtečka spojí tweety do jedné stránky

Někdy se může hodit zpoždění při odesílání tweetu. Máte 20 sekund na to, abyste si to rozmysleli a třeba něco upravili. Anebo druhým kliknutím tweet odeslali hned. V nastavení se dá zvolit, kdy se má zpoždění ukázat a jak má být dlouhé. Dá se tady i vypnout.



Čekám, až se tweet odešle. Už jsem to vypnul…

U svého jména v profilu a u příspěvků mám teď jako předplatitel modrou fajfku. Je bohužel stejná jako u různých oficiálních účtů, které Twitter dřív ověřoval ručně, takže toto označení ztratilo smysl.



Z ikony bez kliknutí nepoznáte, jestli jde o oficiální účet, nebo jen zaplacené Blue

Jako předplatitel mám možnost třídit uložené tweety do více složek. Standardně jsou všechny záložky na jedné úrovni.



Složky v záložkách

Pouze předplatitelé mají na Twitteru funkci Top Articles. Do ní vybírá externí články podle toho, jak je sdílely účty, které sledujete, nebo v rozšířené podobě i jimi sledované účty. Nahoře se tak mohou objevit články, které by vás mohly zajímat. Můžete si vybrat i časové okno: od hodiny do 24 hodin.



Twitter do Top Articles vybírá články, které by vás mohly zajímat

Do příspěvků mohu vkládat delší videa v kvalitě 1080p do délky 60 minut (z aplikací do 10 minut). V mobilní aplikaci se dá změnit barva ikony a vybrat, jaké položky se mají ukazovat ve spodním navigačním pruhu. To je užitečné – k seznamům (lists) se už nemusím dostávat přes menu.



Nastavení položek v navigaci

Twitter také plánuje, že předplatitelům Blue bude ukazovat o 50 % méně reklam. Naopak jejich tweety by se mohly ostatním řadit v proudu příspěvků přednostně.

Za dvě stovky…

Funkce, které Twitter Blue už teď na začátku nabízí, nejsou úplně zbytečné. Elon Musk nechce peníze jen za modré razítko, jak se na začátku mohlo zdát.

Jestli se předplatné po měsíci nerozhodnu prodloužit, bude mi hodně chybět možnost upravovat tweety a překročit hranici 280 znaků. Také čtečka dlouhých vláken je užitečná a zalíbily se mi vybrané články Top Articles. Cena za tyto funkce mi ale přijde docela vysoká.