Koronavirus „zrychluje“ internet po celém světě, zjistili odborníci z MIT

Současná pandemie, za kterou může nový typ koronaviru, způsobuje problémy na všech možných úrovních a platí to i o internetovém připojení. I když čteme neustále informace o tom, že náročné videoslužby zpomalují kvůli nařízení vlád, přechod na práci z domova má i pozitivní stránku.

Dle informací MIT Technology Review totiž zvýšené nároky na propustnost internetu z domova nutí poskytovatele k posílení infrastruktury, což má skvělý efekt na rychlost celosvětového internetu jako celku.

Podle měření například v Itálii zaznamenala CDN služba Cloudflare 40% nárůst internetového provozu, Steam dosahuje rekordních počtů připojených hráčů až o 25 % oproti normálu

Na první pohled se u mnoha služeb může zdát, že internet je pomalejší a dochází k záměrnému zpomalování služby, ale je to pouze průvodní jev inovace. Velcí poskytovatelé služeb urychleně upgradují svá datacentra i plány. To, co bylo před koronavirem původně naplánováno na roky postupných upgradů, se nyní urychleně zlepšuje během několika týdnů.

Například Equinox zvyšuje kapacity linek z 10 Gb/s na 100 Gb/s, stejně tak třeba Netflix instaluje stovky nových serverů po celém světě. Na co možná nejrychlejší rozšiřování kapacity se soustředí i videokonferenční Zoom a spousta dalších cloudových aplikací.

Díky koronaviru se tak dočkáme urychlení internetu a internetových platforem dříve, než to bylo původně plánováno a jakmile se vše vrátí do normálu, měli bychom si užívat rychlé a vysoce dostupné internetové služby.

Koronavirus online

