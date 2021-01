Korona hra: zvládli byste pandemii lépe než naše vláda? Zkuste si to ve webovém simulátoru

Probíhající pandemie onemocnění COVID-19 více či méně paralyzovala takřka celý svět. Česko není v tomto směru výjimkou a kroky vlády jsou často podrobovány neúprosné veřejné kritice. Myslíte si, že byste situaci zvládli lépe než premiér, ministr zdravotnictví a další členové vlády? Své schopnosti si můžete ověřit ve webovém simulátoru.

Korona hra vám umožní dostat se do role vlády, která na základě dostupných informací rozhoduje o zavádění a rušení nejrůznějších opatření. Kromě záludného viru budete muset čelit i dalším nepříjemnostem, jako jsou demonstrující nespokojení občané či celebrity, iniciující podpisové akce proti očkování.

Hra s koronavirem

Princip celé simulace je postaven na epidemiologickém modelu, který autor námětu matematik Michal Beneš konzultoval s Janem Kulveitem a Tomášem Gavenčiakem. Podrobnosti o implementaci najdete na stránkách hry.

Uživatelské rozhraní je rozdělené do tří panelů. Vlevo nahoře můžete sledovat aktuální datum (startovat budete 1. března 2020) a jsou zde ovládací prvky rychlosti plynutí času. Kromě pomalého, středně rychlého a rychlého postupu můžete čas také pozastavit, pokud například potřebujete promyslet další strategii.

Dále je zde informace o společenské stabilitě, vyjadřující (ne)spokojenost obyvatel vaší země, a vytíženost nemocnic. Tyto faktory je nutné sledovat, neboť nespokojení občané mají tendenci protestovat, přičemž pomyslným vrcholem je v tomto směru svržení vlády, čímž celá simulace končí. Překročení kapacity nemocnic pak vede k nevyhnutelnému nárůstu počtu úmrtí.

Přísná, nebo mírná opatření?

Další panel v levém dolním rohu informuje o situaci kolem viru. Zjistíte z něj množství nově infikovaných lidí, počet zesnulých, celkové výdaje státní kasy a počet imunních imunizovaných přirozenou cestou a později očkováním. Pomocí grafu je prezentován počet aktuálně nakažených osob.

Konečně pravý horní panel vám dá zakusit roli ministra zdravotnictví, případně dalších členů vlády. Můžete přes něj zpřísňovat a rozvolňovat různá opatření. Lze například vyžadovat dodržování 3R (ruce, roušky, rozestupy), zavřít hranice, omezit maximální počet účastníků na kulturních a sportovních akcích, zavírat školy, obchody a služby. Můžete také zakázat vycházení nebo poskytnout vyšší kompenzace.

Vliv zavedených opatření můžete sledovat v levém dolním panelu – zejména z grafu aktuálně nakažených na první pohled vyčtete, zda počet infikovaných stoupá, klesá, nebo stagnuje. Nezapomínejte dávat pozor na společenskou stabilitu – především v případě příliš dlouhého trvání přísných omezení může začít prudce klesat. Protestující demonstranti v ulicích určitě nejsou něčím, čemu byste chtěli čelit.

Do hry, stejně jako v reálném životě, vstupují další faktory. Ty se objevují v podobě vyskakovacích informačních oken. Dočkáte se tak například agresivnější mutace a zahájení distribuce očkovací látky. Pokud nebudete reagovat včas, upozorní vás touto cestou hygienické stanice, že přestávají stíhat trasování.

Zpřísnit, nebo rozvolnit?

Z pohledu hry jde v podstatě o dva základní parametry: mít co nejmenší počet mrtvých a utratit co možná nejméně peněz ze státní kasy. Jak to dopadne, záleží jen na vás – pokud budete příliš přísní, připravte se na nespokojené obyvatelstvo a vysoké výdaje v podobě kompenzací pro ty, jimž jste svými opatřeními zkomplikovali podnikání.

Příliš benevolentní přístup je sice zpočátku odměněn spokojeností vašich občanů, nicméně poté může dojít k přeplnění nemocnic, následně k překročení kapacity krematorií, a nakonec až k nutnosti kopat masové hroby. K dokonalosti pak chybí jen slibované mrazáky v ulicích. Za to už vám obyvatelé vaší virtuální země asi nepoděkují. Autoři podchytili i takové detaily, jako je pomalejší šíření viru v létě či vliv prázdnin.

Hra končí 30. června 2021 a na jejím konci se zobrazí výsledek. V grafu, vyjadřujícím počet zesnulých a celkové výdaje, můžete porovnat následky svého počínání s ostatními hráči. Nechybí detailní grafy s vývojem počtu nakažených, zemřelých a imunních obyvatel. Budete také moci posoudit, jak byste si z hlediska rozpočtu vedli ve srovnání se skutečnou vládou. Tak co: zvládli byste epidemii lépe?