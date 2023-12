Kontroverzní Instant Ink. Zákazníci si stěžují, finanční ředitelka HP si pochvaluje, jak předplatné vydělává

Nebývá zvykem, že se firmy chlubí tím, jak se jim daří na zákaznících vydělávat. Přesně to ale na konferenci UBS Global Technology udělala finanční ředitelka HP Marie Myers. Mluvila o jejich službě HP Instant Ink, která často sklízí kritiku, ale podle ní přinesla podniku velké úspěchy. HP se díky předplatnému podařilo „uzamknout” zákazníky a ti jim nyní vydělávají o 20 procent více.

Společnost HP už několik let poskytuje službu nazvanou HP Instant Ink, která funguje jako předplatné pro inkoustové kazety a laserové tonery k jejím tiskárnám. Když náplň do tiskáren začne docházet, HP automaticky pošle nové.

Předplatné je od roku 2021 dostupné i v Česku a nabízí několik tarifů, které se odvíjí od toho, kolik měsíčně vytisknete stránek. Nejlevnější inkoustový začíná na 29 korunách měsíčně, nejvyšší určený pro firmy stojí 769 korun měsíčně. Ty mohou v rámci předplatného tisknout až 700 stránek. Nevyužité vytištěné stránky se převedou do dalšího měsíce.

HP čelí několika žalobám

Je to kompletně odlišný přístup k tisku, než jaký býval běžný. Neomezený tisk tím de facto skončil, to by ale ani problém nebyl. V průběhu let si řada zákazníků, kteří se přihlásili k HP Instant Ink, začali všímat diskutabilních praktik ze strany firmy, stížností jsou plná vlákna na Redditu.

Lidé popisují situace, kdy tiskárny přestávají fungovat, když předplatné zruší, byť kazety inkousty dál obsahují. Jiní zákazníci tvrdí, že HP tiskárny odmítají kazety třetích stran, automatické posílání kazet v rámci předplatného ne vždy funguje… výsledkem je několik hromadných žalob. Jedna dokonce uvádí, že tiskárny HP odmítají skenovat dokumenty, když dochází inkoust, ačkoliv ke skenování samozřejmě není třeba.

Předplatné je zlatý důl

HP se ale podle finanční ředitelky Marie Meyers taktika vyplatila. „Jsme svědky toho, co se stane, když zákazníka odkloníte od čistě transakčního modelu (nákup zařízení a příslušenství bez jakéhokoli dalšího závazku, pozn. red.),” začala své vystoupení. „Tu osobu se podaří uzamknout a navázat s ní dlouhodobý vztah,” řekla s tím, že uzamknutí zákazníci jim generují o 20 procent více prodejů.

Firmě se to již odráží i na celkových hospodářských výsledcích. Tisková divize HP, která před několika lety nebyla zcela ve formě, v letošním roce hlásí téměř 19procentní marži (v roce 2020 to bylo 14,8 procent). Nutno podotknout, že ne všichni zákazníci jsou nespokojení, jelikož loni na jaře využívalo HP Instant Ink 11 milionů lidí (aktuální čísla nejsou).

Takže předplatné rozhodně nikam neodejde a spíše HP bude hledat další cesty, jak k němu lidi nalákat, nehledě na žaloby. Ani konkurence není pozadu, své tarify na inkousty má například i Canon nebo Epson.

Zdroj: The Register