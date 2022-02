Kontaminace v továrnách Western Digital a Kioxia. Vniveč přišlo 6,5 exabajtu flash pamětí

Western Digital a Kioxia (dříve Toshiba) spolu vyrábí čipy NAND flash už přes 20 let. Tentokrát se ale musí potýkat se značnou ztrátou, která nastala ve společných továrnách.

Na výrobních linkách pro čipy 3D BiCS flash, které jsou určené například i pro různé modely SSD, nastala nespecifikovaná kontaminace, jež způsobila obrovské výrobní ztráty. I když byl problém rychle vyřešen a linka už funguje normálně, problém se nezmenšil. Výrobní proces těchto čipů totiž trvá 2 až 3 měsíce.

Muselo se tak odepsat 6500 petabajtů na čipech NAND flash, které se mohly dostat do SSD či jiných produktů. Z pohledu výrobní kapacity pro první čtvrtletí se jedná o 13% ztrátu.

Vzhledem k tomu, že výroba obou firem představuje 32,5% tržní podíl v oblasti čipů NAND flash, bude to mít dle TrendForce vliv na zvýšení cen NAND flash pamětí ve druhém čtvrtletí tohoto roku a to o 5 až 10 %. Otázkou je, jestli se to projeví i v koncové ceně například SSD. Za celý rok 2021 se vyrobilo 207 exabajtů NAND flash pamětí v rámci přibližně 333 milionů SSD.