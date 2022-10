Konkurenci vypálila rybník, hráčům málem byt. GeForce RTX 4090 má chabý napájecí konektor

Nová nejvýkonnější desktopová grafická karta GeForce RTX 4090 přinesla zvýšený výkon TGP 450 W, špičkově až ale 660 W. Aby na kartě nemusely být čtyři osmipinové konektory PCI Express, používá se nový typ 16pinového konektoru (12VHPWR se čtyřmi datovými piny). Už dříve se však objevily náznaky, že by s tímto konektorem a tenkými dráty mohl být problém.

Na redditu už se objevili první uživatelé, kteří „slabost“ tohoto konektoru ve spojení s vysokým odběrem GeForce RTX 4090 pocítili na vlastní nos. Konektor na jejich GeForce RTX 4090 se totiž začal pálit a s ním se zničila i samotná grafická karta.

Vzhledem k tomu, že samotný konektor má omezení jen na pár desítek zasunutí a vysunutí s limitem ohybu 3,5 cm od samotného konektoru, asi to naznačuje, že rozhodně nemá zrovna bezpečnou konstrukci.

Lze očekávat, že počet takových případů bude narůstat, protože jak jsou karty velké, často je problém je dostat do skříně a dochází k nepřiměřenému ohybu kabelů. U starších konektorů to sice nemuselo tolik vadit, ale teď už je to rozhodně náchylnější konstrukce.

Nejoblíbenější GeForce RTX 4090

Poškození konektoru přitom neproběhlo při nějakém extrémním přetěžování u syntetického testu, ale po pár hodinách hraní. Kolik takových případů bude a zda to bude znamenat přepracování konektoru, to teprve uvidíme.