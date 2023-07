Konkurenci od Intelu překoná ve všem kromě produktivity. Test procesoru AMD Ryzen 7 7800X3D

Plusy Skvělý výkon ve hrách

Rozumné provozní vlastnosti Minusy Nelze taktovat 7,3 Hodnocení

Ryzen 7 7800X3D je v pořadím čtvrtým procesorem od AMD s 3D V-cache, tyto procesory mají dvě vrstvy křemíku nad sebou s tím, že ta horní obsahuje pouze dodatečnou L3 cache. Jedná se o dalších 64 MB, které jsou extrémně užitečné pro hraní, kde viditelně zvyšují výkon.

Ale proč přidanou cache neumístit přímo na jeden kus křemíku? Důvodem jsou zejména výrobní náklady, které rostou s plochou čipu. Také by jeden výrazný defekt znamenal vyhození mnohem dražšího kusu polovodiče do koše. Takto má AMD mnohem volnější ruku při třídění procesorů a vrstvení čipů na sebe nemá výrazných nedostatků, co se teplot nebo latence týče.

Lepší než šestnáctijádro

Nízké latence jsou také důvodem, proč hráči budou preferovat osmijádrový Ryzen 7 7800X3D před šesnáctijádrovým Ryzenem 9 7950X3D. Testovaný procesor má jen jediné výpočetní jádro (CCD), zatímco vyšší model má dvě CCD a jejich komunikace mezi sebou v některých případech zvyšuje latence a snižuje snímky za sekundu ve hrách.