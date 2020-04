Konkurence pro českou chytrou karanténu? MIT vytvořilo trasovací systém, který je zcela anonymní

Trasování, neboli dohledávání osob, se kterými byli nakažení lidé v kontaktu, je jedno z velkých témat celé pandemie koronaviru. V Česku za tímto účelem brzy začne fungovat tzv. chytrá karanténa, jejíž tvůrci se chlubí tím, že je šetrná k osobním údajům. To totiž u zahraničních systémů není standardem. Nová technologie od vědců z Massachusettského technologického institutu (MIT) ale také slibuje, že je ohleduplná. Dokonce natolik, že má zvládnout trasovat lidi zcela anonymně.

Systém se nazývá Private Automated Contact Tracing (PACT) a jeho cílem je zjistit, s kolika lidmi se nakažené osoby dostaly do styku. Vše funguje na dobrovolné bázi bez nutnost sdílet identitu, telefonní číslo či svou polohu s úřady. Vedle MIT se na technologii podílely mimo jiné Weizmannův institut věd v Izraeli, Bostonská univerzita či Brownova univerzita.

Aplikace vychází z tohoto principu - jakmile ji má člověk na svém telefonu nainstalovanou, v pravidelných intervalech vysílá přes bluetooth jisté ID, které zachytí aplikace nainstalovaná na telefonech ostatních lidí. Technologie Bluetooth je klíčová proto, že jej jí vybaven každý telefon, navíc pokud jste v dosahu, znamená to, že jste se k druhému člověku přiblížili na vzdálenost, přes kterou se virus mohl přenést.



Aplikace si pamatuje, které ID odeslala a které přijala

A to je v podstatě celé. Pokud se náhle nakazíte, můžete přes PACT nahrát historii svých ID za posledních 14 dní do centrálního serveru, se kterým pak mohou pracovat úřady. Rovněž pokud máte strach, je možnost požádat aplikaci o informaci, jestli jste se v poslední době nesetkali s ID někoho, komu posléze vyšel pozitivní test. Mimochodem, ID se mění každou minutu, aby aplikace nemohla být zneužita.

Systém má ale ale samozřejmě háček, lidé si musí aplikaci dobrovolně nainstalovat, jak celá věc nebude fungovat. To je rozdíl například od české chytré karantény, která pracuje s údaji od operátorů. Využití PACT by musela předcházet masová kampaň. Nicméně jeho funkčnost je zaručená mimo jiné tím, že tvůrci se inspirovali u aplikace Najít (Find my iPhone) od Applu. Ta rovněž využívá telefony ostatních lidí k lokalizaci ztraceného zařízení, navíc neinvazivně, jelikož Apple si dává záležet na ochraně soukromí u svých produktů.

„Jediné možné řešení, jak zpomalit růst nových případů, je oddělit nakažené co nejrychleji to jde. To znamená rychle je identifikovat,“ nastínil jeden z tvůrců Ron Rivest, proč je trasování pomocí technologií důležité. PACT má podle něj velký potenciál. Datum vydání ale zatím pro aplikaci není stanoveno.