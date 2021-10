Konečně pořádná konkurence pro GoPro. DJI má novou akční kameru Osmo Action 2

DJI dnes představilo novou akční kameru Osmo Action 2, která může poškádlit zdánlivě neohroženě vládnoucí GoPro. Novinka slibuje srovnatelné obrazové parametry a funkce jako má současný vládce akčních kamer GoPro Hero10 Black, ale v daleko kompaktnějším a modulárním těle.

4K musí stačit

Známý výrobce dronů přišel s akční kamerou již před dvěma lety. Dostala název Osmo Action a byla jedinou akční kamerou, která se kvalitou obrazu a stabilizace mohla srovnávat s tehdejším vrcholným modelem od GoPro, což byl model Hero7 Black. Jenže zatímco GoPro průběžně inovovalo a před pár týdny přivedlo na trh již desítku, DJI si dávalo na čas. Nicméně o to větší inovace teď novinka přináší.



Současný král akčních kamer - GoPro Hero10 Black

Kdybychom koukali jen na rozlišení a počet snímků za sekundu, které je kamera schopna zaznamenat, tak bude mít GoPro Hero10 Black navrch. To totiž zvládne rozlišení 5K, což pak tvůrcům umožňuje dělat mírné ořezy na standard 4K. DJI Osmo Action 2 toto neumožňuje, zde je maximem právě 4K, nicméně z hlediska rychlosti snímání drží s GoPro Hero10 krok a nabídne rovněž až 120 fps.

Jinak se dá samozřejmě natáčet i při nižších parametrech a standardem se pro většinu uživatelů stane zřejmě 4K při 30 nebo 60 snímcích za sekundu, což Osmo Action 2 zvládá hravě. Komu by stačilo Full HD, ten si pak může užívat extra zpomalené záběry až na 240 snímků za sekundu.

Je to malé, hliníkové a modulární

Čím ale DJI jednoznačně boduje, to jsou rozměry a hmotnost. Nová kamerka je kompaktní a v základu je to jen malý souměrný kvádr o rozměrech 39×41,6×24,6 mm a hmotností jen 64 g. Připomíná tak starý kompaktní model GoPro Hero5 Session, který byl pro své malé rozměry velmi oblíbený. Oblíbenost ale časem ztratil kvůli slabší výdrži a absenci displeje, což se však DJI Osmo Action 2 netýká.

I na malém těle se zezadu nachází dotykový barevný displej pro náhled obrazu a nastavení kamery. Integrovaná LiPo baterie s kapacitou 580 mAh přitom slibuje výdrž 70 minut při natáčení v režimu 1080p/30 fps s aktivovanou stabilizací. V rozlišení 4K bude zátěž hardwaru a tím i spotřeba vyšší, nicméně 45 minut vidím jako reálný výsledek i v této zátěži.



V základu je kamera maličká a i takto ji můžete používat. S přídavným modulem nabude na rozměrech, ale razantně se prodlouží výdrž a můžete získat i přední displej

To není moc, ovšem DJI Osmo Action 2 je kamera modulární a nabízí možnost připojení modulu s rozšířenou baterií. Ta přinese dalších 1300 mAh kapacity a výdrž se rázem prodlouží na tři hodiny! V rozlišení 4K můžeme počítat odhadem se dvěma, ale i tak to zní skvěle. Uvidíme, co přinese běžná praxe.

Kromě čistě bateriového modulu se nabízí i bateriový modul s předním displejem navíc. V takovém případě je slibovaná výdrž stále skvělých 160 minut. Navíc tedy získáte přední displej, který je mimochodem barevný, dotykový a zkrátka stejný jako ten v zadní části kamery.



Kamera v kombinaci s přídavným bateriovým modulem s předním displejem

Když se ke kameře připojí modul s baterií a předním displejem, už to pochopitelně není tak malý kvádřík s čtvercovým profilem, ale trochu se protáhne. Tvarem i parametry tak začne připomínat kameru GoPro Hero10 Black, která se rovněž chlubí dvěma displeji a solidní výdrží. A tak se přímo nabízí kamery srovnat:

Srovnání rozměrů, hmotnosti a výdrže GoPro Hero10 Black DJI Osmo Action 2 DJI Osmo Action 2

+ modul s baterií a displejem Rozměry 72 × 51 x 34 mm 39 × 42 × 25 mm 78 × 42 × 25 mm Hmotnost 158 g 64 g 121 g Výdrž (dle výrobce) 115 minut 70 minut 160 minut

Jak vidno z tabulky, DJI Osmo Action 2 s přídavným modulem má objem a hmotnost nižší než GoPro Hero10 Black a přitom nabídne vyšší výdrž a jako bonus možnost používat malou kamerku i samostatně.

A mimochodem, DJI se chlubí, že má kamera hliníkové tělo. Měla by být tedy i patřičně odolná.

Inspirace u Insta360

Je zjevné, že se DJI nechalo inspirovat u firmy Insta360, která rovněž nabízí akční kamery a chvilku to vypadalo, že by se kvalitou obrazu mohly srovnávat i s GoPro. To se bohužel nakonec nepodařilo, ale přesto si Insta360 s kamerou One R mnoho příznivců našlo. Je to totiž kamera podobně modulární jako Osmo Action 2.

Měl jsem možnost kameru Insta360 One R testovat nepřesvědčila mě jak kvalitou obrazu, tak kvalitou technického zpracování. U dronů DJI už jsme ale zvyklí na vysokou úroveň kvality a předpokládám, že by tak mělo být i u nové sportovní kamery. Výrobce slibuje pevné mechanické i magnetické úchyty a nemělo by se stávat, že mezi spojenými moduly budou viditelné vůle a netěsnosti jako u Insta360.

Modularita dále umožní ke kameře připojovat různé typy úchytů a hned ze startu bude DJI nabízet závěsný úchyt na krk, adaptér na standardní „GoPro“ úchyt, čelenku na hlavu s možností přichycení kamery, magnetický úchyt s kulovou hlavou a také selfie tyč kombinovanou s tripodem, která zahrnuje i dálkové ovládání.



Zajímavé nápady jsou patrné i z doplňkového příslušenství

Širokáč s horizontem v základu, makro volitelně

A co víc, kamera umožňuje modifikovat i objektiv. To je něco, co už u kamer GoPro známe od loňska, a to formou výměnných vnějších optických členů. Samotné GoPro přitom nabízí jednu speciální čočku – jmenuje se Max Lens Mod a umožňuje rozšířit úhel záběru ze standardních 132° na 155°. Co na to Osmo Action 2? To nabízí 155° už v základu. Ale hrát si s přídavnými objektivy rovněž můžete.

Širší úhel záběru umožňuje udělat nejen samotný širší záběr, ale o absolutní šířku už tady ani moc nejde. Do hry se totiž vkládá stabilizace. Ta totiž dnes spoléhá hlavně na software a ten obraz stabilizuje tím způsobem, že obraz ořízne a onen výřez se pak pohybuje tak, že vyrovnává třes celkového obrazu. Čím větší ořez, tím silnější stabilizace. A například v režimu Boost u kamer GoPro už je oříznutí velmi citelné. DJI Osmo Action 2 by tedy mělo nabídnout pěkně stabilizovaný obraz i při zachování docela širokého záběru.

Max Lens Mod u kamer GoPro se obzvlášť doporučuje pro ty případy, když chcete využívat funkci vyrovnávání horizontu. To je pokročilá stabilizace, při které se stabilizuje nejen třes, ale i náklon kamery. Vše ale stále funguje softwarově a o to víc se ještě ořízne celkový záběr, proto je například pro záznam jízdy na kole z hrudního úchytu čočka Max Lens prakticky nezbytností. Bez širší čočky se totiž při zapnuté stabilizaci a vyrovnávání horizontu nevejdou řídítka do záběru.

DJI Osmo Action 2 tedy nabízí 155° hned v základu a funkce vyrovnávání horizontu v nabídce rovněž nechybí. Najde tedy širší možnosti uplatnění i bez nutnosti investovat do doplňkového objektivu.



Máte rádi makro? Pak se vám Osmo Action 2 zalíbí

Nicméně jeden doplňkový objektiv už v nabídce DJI má - je to přídavná čočka pro pořizování makro záběrů. Dá se očekávat, že alternativní výrobci brzy přijdou s různými filtry a dalšími čočkami podobně jako se to děje u kamer GoPro. Narozdíl od GoPro se ale nejedná o výměnné objektivy a ten původní zůstává na místě. Jen je možnost jej překrýt dalšími optickými členy a je na to nachystaný potřebný úchyt.

Zvuk prostorový i bezdrátový

Kamera nabízí základní voděodolnost a možnost ponoření pod hladinu, nicméně doplňkový modul s předním displejem již toto kupodivu nesplňuje. To je zřejmě daň za modularitu. Déšť by neměl kameře ublížit, ale pokud se chcete potápět, je nutné dokoupit vodotěsné pouzdro – to předpokládá využití kamery spolu s přídavným bateriovým modulem a tudíž má rozměry protáhlého obdélníku.



Pro plnou vodotěsnost kamery i s bateriovým modulem je nutné dokoupit ochranné pouzdro

Mezi příslušenstvím pak zaujme také sada bezdrátového mikrofonu, respektive rovnou dvojice mikrofonů. To je skvělé řešení pro vlogery, kteří dělají rozhovory nebo třeba jen mluví k záběrům v kameře, se kterou přitom stále nějak pohybují. Externí mikrofon lze také lépe chránit proti vlivu větru. Sada externích mikrofonů už není nic levného, stojí 329 eur (8 500 Kč), ale profesionálové ji bezesporu ocení.



Ke kameře výrobce nabízí užitečnou sadu bezdrátových mikrofonů

Samotná kamera samozřejmě také zvuk zaznamená, a to hned čtveřicí mikrofonů. Na samotné kameře jsou dva, ale další dva jsou na přídavném bateriovém modulu a umožní tak lépe zachycovat zvuky z okolního prostoru. Kamera se přitom umí zaměřit na primární zdroj zvuku.

Když to bude fungovat, GoPro se může bát

Z hlediska parametrů vypadá nová kamera DJI Osmo Action 2 skvěle a velmi nadějně. Už u první generace přitom DJI ukázalo, že dokáže s GoPro přinejmenším srovnat krok i z hlediska kvality obrazu a stabilizace. Uvidíme tedy, co přinesou první praktické testy, ale je naděje, že GoPro konečně dostane adekvátní konkurenci.



Kamera Insta360 One R je rovněž modulární a pro DJI byla zjevně vzorem

Silnou konkurenční výhodou Osmo Action 2 mohou být nejen menší rozměry, výdrž a širší objektiv rovnou v základu, ale především spolehlivost. Sám mám s kamerami GoPro mnohaleté profesní zkušenosti a ačkoli nabízí výborný hardware a obraz, z hlediska softwaru a spolehlivosti je to tragédie. Kamerám občas vynechává stabilizace, sem tam se zaseknou, někdy vypadne zvuk... je potřeba kontrolovat každý záběr, abyste pak doma nebyli zklamaní. Spolehlivostí by DJI mohlo bodovat, protože u dronů si takové chyby nemůže dovolit. Náhlý výpadek stabilizace u dronu by mohl mít fatální následky, a tak to snad podobně spolehlivě bude fungovat i u nových akčních kamer.

Pokud se DJI Osmo Action 2 ukáže jako kamera, která nabídne srovnatelnou kvalitu obrazu jako GoPro Hero10 Black, je přitom menší, má delší výdrž a je spolehlivější, může na trhu zabodovat.

Kamera s přídavným bateriovým modulem bez předního displeje (tzv. power Combo) vyjde na 399 eur (10 200 Kč), kamera v kombinaci s bateriovým modulem s předním displejem (tzv. Dual-Screen Combo) vyjde na 519 eur (13 350 Kč). Pro srovnání, GoPro Hero10 Black se nyní na evropském oficiálním webu nabízí za 430 eur (11 000 Kč).

Bez nějakého doplňkového modulu se kamera (zatím) neprodává, ale je možné, že časem přijde i v levnější edici, ve které bude zcela samostatně. Dostupnost kamery s modulem s předním displejem je již od 8. listopadu, levnější varianta s bateriovým modulem bez předního displeje bude doručena 24. listopadu. Objednávky je možné na webu DJI.com dělat už teď.

Aktualizace: první recenze krotí nadšení

Vybraní recenzenti dostali kameru k otestování již v předstihnu a nyní postupně vydávají své recenze. Pár jsem jich prošel a první dojmy jsou celkem jednoznačné. Kamera je celkově dobrá a nabídne toho celkem dost, nicméně má i zjevné nedostatky.

Z hlediska kvality obrazu je kamera hodnocena jako dobrá, ovšem nikoli jako zcela výjimečná či špičková. Srovnávacích záběrů s kamerou GoPro Hero10 je zatím jen velmi málo a až to budí podezření, že to měli recenzenti zakázáno. Zdá se, že v tomto směru zůstane GoPro Hero10 stále na špici. Obraz z DJI Osmo Action 2 je ovšem i tak na velmi dobré úrovni, není to vyloženě průšvih, jen je znát o něco menší dynamický rozsah a také především pak ve špatných světelných podmínkách se kamera trochu trápí.

Jedna z užitečných recenzí s praktickými ukázkami (v angličtině):

Často zmiňovaným problémem je přehřívání. Kamera se při používání zahřeje a na jejím hliníkovém těle je to pak při dotyku velmi znát. Týká se to především práce s vyšším rozlišením a fps. Při dosažení kritické teploty se na displeji objeví varovná hláška a s kamerou nelze pracovat, dokud se nezchladí. Recenzenti však shodně připomínají, že toto by se mohlo spravit aktualizací firmwaru. Ostatně podobné problémy mělo v počátku i GoPro, typicky u řady Hero5. A i tam poté upgrade firmwaru ledacos vyřešil.

Všichni jsou nadšení z menších rozměrů a pochvalu sklízí například i funkce vyrovnávání horizontu, která funguje u při plném otočení kamery. Je ale fakt, že šířka záběru je v tomto případě značně redukována a zřejmě nedosáhne na šířku záběru kamery GoPro s Max Lens.

Rozpaky pak trochu budí systém magnetického uchycený. Ačkoli je ještě jištěný bočními „packami“, nejeden recenzent připustil obavy, že by úchyt při razantním pohybu nemusel být dostatečně silný a kamera by se z úchytu mohla odpoutat.

Sami se brzy dozvíme, jak kamera v praxi obstojí, testovací kus už je na cestě.