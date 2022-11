Konec Windows 7 bude bolet hlavně Mozillu, používá jej 15 % uživatelů Firefoxu

Před pár týdny Google pro Chrome stanovil plán ukončení podpory Windows 7. Nejrozšířenější internetový prohlížeč jen mírně přesáhne lhůtu, kterou pro rozšířenou podporu pro svůj operační systém nastavil Microsoft. Zatím ale není jasné, jaký prohlížeč případně nabídne delší podporu.

To je důležitá otázka v případě, že se rozhodnete Sedmičky nadále provozovat a jejich zabezpečení ošetřovat např. mikrozáplatami do 0Patch. Mozilla se nachází ve fázi rozhodování a její situace není jednouchá. Jak ukazují aktuální data, Firefox je momentálně nejčastěji provozován ve Windows 10. Jde o téměř 69 % všech instalací.

Jenže hned za Desítkami jsou druhým nejpoužívanějším systémem právě odcházející Windows 7. Celých 15 % instancí Firefoxu běží v Sedmičkách, takže jejich odříznutí by pro Mozillu znamenalo citelné zúžení jejího publika. Bude samozřejmě záležet na tom, jakým tempem se tahle skupina bude zmenšovat. Před rokem šlo o 19 % instancí.

Lze přepokládat, že když Microsoft oficiálně placenou podporu zařízne, budou firmy pravděpodobně výrazněji ze Sedmiček migrovat jinam. Jenže placená podpora míří na velké podniky, které za týden nepřejdou. Možná už přešly, protože čekat na poslední den nedává smysl. Kdo přesně Firefox na starých počítačích používá, nevíme.



Vývoj počtu aktivních instalací Firefoxu od roku 2019 do současnosti

(graf: User Activity / Firefox Public Data Report)

Dnes Mozilla nabízí Firefox 102 ESR, který bude záplatovat do konce srpna. Bylo by logické, aby tedy tahle verze Sedmičky podporovala do konce své životnosti. Není to však jisté, existuje možnost, že Firefox s Windows 7 skoncuje hned v lednu 2023. Popisuje to Joel Maher, který v Mozille zajišťuje vývojářskou infrastrukturu. V červnu pak vyjde nástupnická verze 115 ESR (jejich cykly se mírně překrývají) a ani o ní rozhodnuto není.

Ke dni 24. října Firefox na klasických očítačích používalo 207 milionů lidí. Přesněji jde o počet instalací, přičemž 15 % z nich představuje zhruba 31 milionů instalací. Uživatelská základna prohlížeče se už tak dlouhodobě zmenšuje. Ještě v prvních měsících roku 2019 prohlížeč používalo kolem 250 milionů lidí. Na mobilech nikdy neprorazil, při započtení všech typů zařízení se jeho podíl nachází pod čtyřmi procenty. Vlastně se už nebezpečně blíží třem procentům.

