Konec váhání. Vertikální panely míří do Firefoxu, Mozilla vypracovala prototyp

Firefox je slušná alternativa k zavedené konkurenci, v některých ohledech mu však ujíždí vlak. Patří k nim také alternativní způsob zobrazení otevřených panelů. Karet, chcete-li. Alternativní prohlížeče docela běžně umožňují, aby se karty šikovaly raději vertikálně po straně okna. Nabízí to Edge, Vivaldi nebo Brave.

Tohle zobrazení až na nejmladší Arc nikde výchozí není, zejména na širokoúhlých obrazovkách nicméně může dávat lepší smysl než klasická horizontální „nudle“. Martin Brinkmann si všiml, že horizontální uspořádání panelů zkouší také Mozilla. Je ale potřeba rovnou zdůraznit, že jde o raný experiment.

Stále se bavíme o posunu, protože posledně Mozilla o myšlence jen mluvila. Před dvěma roky na tehdejší stránce pro uživatelské návrhy patřily vertikální panely k nejžádanějším funkcím. Zástupce organizace tehdy řekl, že se správě panelů výrobce bude věnovat. Na praktickou ukázku pro vyzkoušení konceptu jsme si museli počkat donedávna.



Tenhle prototyp je již zastaralý, Mozilla se z něj poučila

Experimentální podoba počítá s tím, že do postranního panelu vlevo nebudou zasazené pouze otevřené stránky, ale také další funkce. Záhlaví okna podobně jako třeba v Edgi můžete, ale nemusíte skrýt. Když to neuděláte v testovacím Firefoxu, tak je horizontální lišta s panely nadále viditelná, takže se vlastně duplikuje s postranním panelem.

Postranní panel může být volitelně úzký, takže ze stránek zbydou favikony. Textové popisky a vedle favikon názvy otevřených webů můžete nechat zobrazené. Jenže teď nemá smysl upínat se na detaily.



Záhlaví můžete skrýt

Prototyp, poučení, implementace

V diskuzi na Redditu objev okomentovala produktová manažerka z týmu, který prototyp vypracoval. Podtrhuje, že je to skutečně jen nahrubo udělaný prototyp určený pro testování interakcí. Vertikální panely by neměly prohlížeč přespříliš zesložitit. Během testování se některé aspekty konceptu ukázaly být nefunkční, takže je vývojový tým opustil.

Koncept, který můžeme vidět, je tedy již zastaralý. Jen nevíme, co přesně vývojový tým zahodil. Něco z konceptu se každopádně osvědčilo a vývojový tým tyto aspekty implementuje do běžného Firefoxu. To je ta dobrá zpráva, ačkoli na velké jásání je brzy – nevíme, co nakonec dostaneme.



Postranní panel může zabírat více, ale také méně místa

Sledovat máme stránku connect.mozilla.org, kde budou vylepšení oznámena, až nastane čas. Tohle je nová stránka, skrze kterou Mozilla sbírá zpětnou vazbu od komunity včetně návrhů nových funkcí. Vertikální panely jsou třetí nejžádanější funkcí hned za podporou PWA a seskupováním otevřených stránek.

Novinky se v horizontu měsíců začnou propisovat do běžných nočních sestavení prohlížeče. Zmíněný prototyp byste v nich totiž ani nenašli. K testování Mozilla použila zvláštní vývojovou větev Larch, kde poslední sestavení je z 21. března. V případě zájmu jej najdete na úložišti Mozilly, ovšem jen v angličtině.

Zdroje: gHacks Tech News | kisasosisa / Reddit | Mozilla Connect