Konec těžby etherea znamená, že nevyděláte ani na těžbě jiných kryptoměn. I tady se čeká na růst

Kryptoměna ethereum se přestala těžit na grafických kartách, což má výrazné důsledky nejen pro celé těžařské odvětví, ale i pro dostupnost a ceny grafických karet.

Nemění se toho mnoho, ethereum tu s námi stále je, nespadlo na hodnotě ani nepřestalo být důvěryhodným platebním prostředkem. Přerod z proof-of-work (PoW) na proof-of-stake (PoS) proběhl tak hladce, že veřejným prostorem proletělo jen pár informací o změně a nenastal žádný povyk.

Konec těžby etherea se promítl do záporné výnosnosti těžby ostatních kryptoměn

Možná to vypadá, že PoS je totožný jako PoW, koneckonců se nic nezměnilo na blockchainu, na vlastnostech měny jako platidla, chytrých kontraktech nebo na kryptografickém zabezpečení. Jediná, ale o to výraznější změna se týká způsobu potvrzování transakcí.

Co je proof-of-stake

Dříve bylo zapotřebí vysokého výkonu, aby těžař zkoušel uhodnout správný hash, kterým kryptograficky zapečetil jednotlivé bloky v block­chainu a tím potvrdil transakce. To vše je v případě etherea minulostí, neboť proof-of-stake funguje zcela jinak. Nyní transakce nepotvrzují těžaři, ale validátoři.

Každý validátor musí vložit 32 ETH jako záruku, že nebude podvádět, a nainstalovat software, který bude neustále běžet a kontrolovat transakce. Pokud by se validátor pokusil o podvod nebo jeho zařízení pro validaci by mělo výpadky, mohl by přijít o část nebo celý vklad a posléze by mu mohla být i odebrána možnost ověřovat transakce.