Konec střelby naslepo. Ve Správci úloh už od sebe procesy Edge rozeznáte

Koncem září vyšel Edge 94. To sice není úplná novinka, Microsoft však nyní upozorňuje na to, jakou lehce skrytou novinku přináší v kombinaci s Windows 11, která je prozatím přístupná lidem zapojeným do programu Windows Insider. Vývoj produktů ze stejné stáje šel aspoň v určitém ohledu ruku v ruce (méně to platí pro design).

Pokud tedy používáte Jedenáctky, můžete si po aktualizaci Edge všimnout, že je čitelnější ve Správci úloh. V předchozích řadách Windows stále platilo a platí, že pod sebou vidíte vysoký počet procesů, které od sebe nerozeznáte podle názvu. Jestliže jste potřebovali „sestřelit“ proces způsobující zpomalení či zamrzání prohlížeče, stříleli jste do určité míry naslepo.

Identifikace procesů? Teď už to zvládnete

Právě tohle Microsoft konečně vyřešil. Teď už jsou dílčí procesy jasně pojmenované a reprezentuje je vlastní ikona. V některých případech proces obsahuje více položek, které jsou reprezentovány každá na samostatném řádku. Moderní prohlížeče využívají celou škálu procesů. Jsou proto paměťově náročnější, zároveň ale stabilnější a bezpečnější.



Teď už jednotlivé procesy rozeznáte, což vám pomůže v situacích, kdy potřebujete některý z nich ukončit

Interní správce úloh v prohlížeči byl podobně zlepšen. Nemohly by se popisky a ikony procesů objevovat také Správci úloh ve Windows 10? To Microsoft neříká, pouze se tak teď neděje.

Počínaje vydáním Edge 94 výrobce zkracuje vývojový cyklus tak, že nové hlavní verze bude uvolňovat v rozestupu pouhých čtyř týdnů. Od začátku roku 2020 takovou kadenci nastavila konkurenční Mozilla. Microsoft ponechává firmám distribuční kanál Extended Stable, kde k aktualizaci dojde jednou za osm týdnů. V podstatě bude každá druhá verze přeskočena.

Zdroje: Microsoft Edge Blog (1 | 2 | 3)