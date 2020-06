Konec starých trapasů a vzpomínek. Facebook umožní snadno a rychle smazat příspěvky

Facebook je tu s námi již pěknou řádku let a za tu dobu jsme jej naplnili nejrůznějšími statusy a obrázky. Sociální síť proto nyní usnadní starý obsah vymazat či případně archivovat podobně, jako to jde na Instagramu.

Pokud jste před lety podobně jako já plnili Facebook nejrůznějšími statusy a teď byste rádi, aby neexistovaly, máte jednoduchou cestu, jak toho docílit. Doposud jste měli vlastně jen tři možnosti. Projít si celý svůj profil a vše smazat, což může být pracné a Facebook začne být lehce nestabilní, pokud jdete příliš do historie a aktivně mažete příspěvky. Počkat si, jako já, a každý den skrze vzpomínkovou funkci V tento den postupně vše vymazat (za rok máte hotovo!), či zrušit profil.

Nová funkce Manage Activity umožňuje si zobrazit přehled přidaných statusů a další aktivity a dokonce vše i filtrovat podle data, či typu příspěvku. A to nejlepší – příspěvky lze hromadně smazat či archivovat.

Při využití funkce archivu se přesunou do oddělené sekce v aplikaci stejně, jako to funguje na Instagramu. A jakmile zvolíte smazání, přesunou se příspěvky do koše, kde máte klasických 30 dní na to, se rozmyslet a smazání vrátit.

Novinka je aktuálně dostupná v aplikaci Facebook Lite (pro Android a iOS) a měla by brzy zamířit i do klasické aplikace Facebooku. Desktopovou verzi sociální síť teprve připravuje.