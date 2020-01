Konec slevám jen na oko. Nová pravidla EU nařizují, jak se mají slevy počítat

Evropská unie vydala nové nařízení na ochranu spotřebitele, které upravuje vypočítávání výše slev či práva při přeprodávání zboží. U nás by měla být pravidla platná do dvou let. Upozornil na to web Lupa.cz.

Aktuálně vydaná směrnice upravuje již dřívější nařízení, specifikuje ale třeba i to, jakým způsobem mohou obchodníci vypočítávat slevy. Nově bude platit pravidlo, že původní cena musí být nejnižší cena, za kterou obchodník dané zboží prodával v předchozím období. To má přitom délku 30 dní.

Firmy tak nebudou moci dělat klasický trik, kdy se zboží na jeden den prodává dráž, než normálně, a následně se zpět zlevní. Nebude také možné slevu vypočítávat z doporučené ceny, pokud to nebyla právě ta nejnižší cena za posledních 30 dní. V případě nedodržení pak hrozí pokuta v procentech z ročního obratu, minimálně 4 %.

Zároveň se zde nutnost upozornění na placené pozice ve výsledcích vyhledávání apod. Také je zakázána prezentace falešných uživatelských recenzí u produktů či zadávání jiným subjektům, aby recenze vytvářeli. Podobné zkreslování je zakázáno i na sociálních sítích.

Nová směrnice byla vyvěšena 18. prosince a členské státy mají dva roky na její zavedení do zákonů. Unie ale doporučuje, aby se zavedením neotáleli.

Jak ušetřit na nákupech na internetu? Poradíme: