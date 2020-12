Konec růstu: Jak se aktuálně vyvíjejí platy pracovníků v IT oborech

Po letech nafukování mzdové bubliny se zastavil růst platů v oboru IT. Podle každoročního průzkumu společnosti Grafton Recruitment si nejsnáze najdou práci datoví analytici a programátoři. Těm také nejvíce vzrostly platy.

Informační technologie a telekomunikace dlouhodobě patří mezi obory s největším nedostatkem kvalifikovaných expertů. Do značné míry to souvisí i s digitalizačními projekty, které probíhají napříč všemi sektory české ekonomiky a v době pandemie koronaviru ještě získaly na důležitosti. Mnoho IT rolí je tak nabízeno i ve firmách, které dříve s informačními technologiemi neměly nic společného, a mnoho ne-IT pozic se transformuje do podoby, která znalost technologií nově vyžaduje.

Situace na trhu práce

Z pohledu uchazečů o práci stále platí, že pro ně není ani tak podstatné, kolik si vydělají, ale na jakém projektu a s jakými technologiemi budou pracovat. Z pohledu firem mají na úroveň mzdy u IT pozic vliv zejména dovednosti a znalosti technologií. Délka předchozí praxe hraje roli jen u pozic, které snoubí IT a manažerské dovednosti. Nástupní mzdu ve výši 100 000 Kč a výše nabízí dnes osm z více než padesátky sledovaných pozic v Praze a jedna v Brně, na Královéhradecku a Pardubicku.