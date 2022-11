Konec revoluce z kapky krve. Zakladatelka Theranosu jde za podvod na investorech na 11 let do vězení

Zakladatelka a bývalá generální ředitelka biotechnologické společnosti Theranos Elizabeth Holmes byla v pátek 18. listopadu odsouzena. Za podvod na investorech půjde do vězení na 11 let a 3 měsíce. Podle odborníků by tento případ mohl ovlivnit způsob, jakým investoři hodnotí nové startupy.

Holmes byla potrestána zejména za podvody na investorech, kterým lhala, že technologie její firmy dokáže odhalit mnoho nemoci z pouhé kapky krve. Ačkoli celý projekt působil jako revoluce v oblasti zdravotní péče, ve skutečnosti se potýkal s řadou problémů. Následné zveřejnění kauzy odhalilo, že se svým způsobem jednalo o moderní obdobu Potěmkinových vesnic.

135 měsíců vězení

Kauza firmy Theranos tím ale ještě nekončí. Na vynesení rozsudku čeká také bývalý přítel a obchodní partner Elizabeth Holmes Ramesh „Sunny“ Balwani. V jeho případě padne rozhodnutí o výši trestu ve středu 7. prosince. Balwani byl 15. června 2018 odsouzen za dvanáct trestných činů podvodu a spiknutí proti investorům a pacientům.

Holmes hrozilo až dvacet let vězení. V memorandu, které ji líčilo jako soucitné dítě, z něhož vyrostla naivní mladá podnikatelka, její právníci požadovali, aby si odpykala jen 18 měsíců domácího vězení, po nichž by následovalo propuštění pod dohledem a veřejně prospěšné práce. Na druhé straně prokurátoři požadovali trest odnětí svobody v délce 15 let a náhradu škody ve výši 8 milionů dolarů (cca 1,9 miliardy korun).

„Stojím před vámi a přebírám odpovědnost za společnost Theranos. Theranos jsem milovala. Byla to práce mého života,“ řekla Holmes před vynesením rozsudku, který ji poslal na 135 měsíců za mříže. „Svých chyb lituji každou buňkou svého těla.“

Smutný konec nadějného startupu

V červnu 2018 byla Holmes obviněna z jedenácti podvodů a odsouzena ve čtyřech případech: jednou za spiknutí a třikrát za podvody. Porota ji neodsoudila za obvinění týkající se podvodu na pacientech, kteří se podrobili chybným krevním testům, které jim daly falešně pozitivní výsledky na HIV či rakovinu.

V říjnu se Holmes pokusila vyhnout vězení tím, že požádala o nový proces. Po svém odsouzení na začátku letošního roku podala několik takových žádostí. Poslední přišla poté, co bývalý ředitel laboratoře Theranos Adam Rosendorff, který coby svědek svědčil proti Holmes, přišel k ní domů a snažil se jí omluvit za roli, kterou sehrál při jejím odsouzení. To vedlo Holmes k tomu, aby se ohradila proti použití jeho svědectví, nicméně soudce tento návrh na začátku listopadu zamítl.

Lze předpokládat, že tato kauza bude mít zásadní dopad na ochotu investorů dávat své peníze na podobné projekty. Profesorka práva na Case Western Reserve University Anat Alon-Beck je přesvědčena, že případ Theranos bude mít doslova mrazivý účinek na nové začínající startupy usilující o rizikový kapitál.