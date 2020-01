Konec podpory neznamená, že zařízení přestane fungovat, musí vysvětlovat Sonos

Sonos je firmou, která v oblasti reproduktorů působí podobně jako Tesla mezi automobilkami. Výrobce z Kalifornie vsadil na inovativní přístup a namísto klasických reproduktorových soustav nabízí výhradně „multi-room“ ozvučení s provázáním více reproduktorů a postupným zaváděním funkcí formou softwarových aktualizací. S rostoucí popularitou však přichází i komunikační strasti a v minulých měsících se firma několikrát nepříjemně „střelila do nohy.“ Proto nyní ubezpečuje své zákazníky, že nadále bude podporovat všechny své reproduktory.

O co jde

Sonos připravuje do svých reproduktorů a obslužných aplikací nové funkce. Zatím vše spolehlivě funguje i na starých modelech reproduktorů a Sonos je ve spotřební elektronice unikátní dlouhou aktivní podporou starších zařízení. Přesto se blíží i pro něj okamžik, kdy staré reproduktory začnou zaostávat a nedokáží se domluvit s těmi novými.

Zatím k tomu ještě nedošlo, ale Sonos očividně chystá větší zásah do způsobu komunikace. Velmi starým reproduktorům Sonos také poprvé v historii Sonosu skončí aktivní podpora v podobném duchu, jako nedávno skončila oficiální podpora pro Windows 7.

Týká se to zařízení Connect, Connect:Amp, ZP80, ZP90, ZP100, ZP120 a první generace Play:5. Produktů, které se začaly prodávat před více jak deseti lety.

Na podzim proto spustil akci „Recyklujte svůj starý reproduktor a dostanete od nás 30 % slevu na nový“. Za tuto akci schytal značnou kritiku kvůli použití slova recyklace. Základní pravidlo recyklace totiž říká, že pokud jde vyhozenou věc ještě použít, je to ekologicky lepší řešení, než ji složitě rozebírat na prvočinitele. No a Sonos v dobrém úmyslu, aby ta akce nebyla zneužívaná, unikátní ID recyklovaného starého reproduktoru zakázal na svých serverech straně připojit do systému Sonos, čímž zcela znemožnil jeho znovupoužití.

Sonos tímto původně dobrým úmyslem ale ukázal na velkou slabinu svého systému - vaše draze pořízené reproduktory lze na dálku zcela zablokovat a nepřehrajete si na nich ani pípnutí, pokud Sonos něco přepne na svých serverech.

V souvislosti s chystaným přechodem na nový systém a ukončení podpory starších reproduktorů se pochopitelně začala šířit panika. Ukončení podpory přece klidně může znamenat znefunkčnění reproduktorů na dálku.

Sonos žehlí a vysvětluje

Nyní šéf Sonosu přiznává, že komunikaci úplně nezvládli, a vysvětluje, jak to bude s podporou a fungováním starších reproduktorů. Především staré reproduktory budou i nadále fungovat i po skončení podpory. Nebudou na ně přibývat nové softwarové funkce, ale jejich stávající funkčnost nikam nezmizí.

Přiznává také, že nejspíš nastane situace, kdy staré reproduktory nebudou schopny plně komunikovat s novějšími aktualizovanými reproduktory. V té situaci pak dojde nejspíše na úrovni aplikace k oddělení sítí pro nové a pro staré reproduktory, na konkrétním řešení se zatím pracuje.

Hodnota značky Sonos stojí a padá na dlouhodobé důvěře zákazníků, kteří si za nemalé peníze během let postupně rozšiřují svůj domácí systém Sonos a přidávají do něj nové reproduktory. Sonos ví, že jakmile se mu podaří prodat vám jeden reproduktor, s velkou pravděpodobností si časem koupíte další. Jakákoli záležitost narušující tuto důvěru, tak musí dostat maximální prioritu.