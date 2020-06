Konec omylem zavřených stránek. Chrome 85 opraví nahrávání souborů přetažením

Chrome v nadcházející verzi 85 chystá změnu chování při přetahování souborů do okna prohlížeče. Pokud tak přetáhnete např. obrázek na stránku, která nepodporuje nahrávání, otevře se v novém okně namísto toho současného.

Možná to znáte – přetahujete soubor pro nahrání do prohlížeče, netrefíte se do pole a místo k nahrání prohlížeč načte obrázek, a přepíše tak aktuální stránku. Snadno tak ztratíte vše, co jste měli na stránce rozdělané. Těžko říci, proč se takto Chrome doposud choval, minimálně mně ale přinesl nejednu těžkou chvíli.



Možná to znáte taky – pokud se při přetahování souboru netrefíte, přepíšete si celou stranu.

To se ale nyní naštěstí mění. Od verze 85 nastane změna, kdy při přetažení obrázku na stránku, která nahrávání přetažením nepodporuje nebo jste prostě jen netrefili dané pole, dojde k jeho otevření v nové záložce. Naprosto jednoduchá změna, která ale můžeš ušetřit nejedno trápení.

Novinka je dostupná právě ve verzi 85, která je aktuálně v rámci testovacího kanálu Canary. Do plné verze by se tedy měla dostat v následujících měsících, vydání je plánováno na 25. srpna. Tím, že se jedná o změnu v rámci Chromia, by měly novinku následně podporovat i další prohlížeče, jako je např. Edge či Opera.

Zdroj: Android Police