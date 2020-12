Konec „modrých obrazovek smrti“ po připojení disku – Microsoft po několika měsících vydal záplatu

Microsoft vydal novou aktualizaci, která by měla vyřešit několik frustrujících a měsíce trvajících problémů. Ty spočívaly v pádech operačního systému do takzvané „modré obrazovky smrti“ (Blue Screen of Death; BSOD), jež se začaly projevovat po velké květnové a říjnové aktualizaci.

Poté, co uživatelé začali ve větší míře hlásit problémy s nestabilním systémem, Microsoft uznal chybu a přislíbil opravu. Kromě „modré obrazovky smrti“ opravuje nejnovější kumulativní aktualizace Windows 10 také selhání systému, opakované samovolné restartování a další problémy.

Záplata na BSOD

V dokumentu podpory, který byl aktualizován počátkem tohoto týdne, Microsoft potvrdil, že se zabýval problémem, kdy na zařízeních s diskem NVMe SSD připojeným přes rozhraní Thunderbolt mohl systém selhat s chybovou hláškou „DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION“. Důvodem byla nekompatibilita těchto typů SSD s nejnovějšími verzemi Windows.

Microsoft konstatuje, že uvedená chyba je přítomna v aktualizaci October 2020 Update (20H2) i ve verzi 2004. Opravena byla záplatou KB4586853, která je aktuálně k dispozici ke stažení prostřednictvím volitelných aktualizací v rámci Windows Update. V praxi to znamená, že se nebude stahovat ani instalovat automaticky.

Záplatu KB4586853 je možné nainstalovat přes Nastavení-Aktualizace a zabezpečení-Windows Update. Zde by se měla objevit v sekci Volitelná aktualizace pro zvýšení kvality, kde stačí klepnout na odkaz Stáhnout a nainstalovat. Je také možné získat ji z Katalogu služby Microsoft Update. Pokud nechcete instalovat volitelnou opravu, stačí počkat do úterý, kdy by měly být publikovány prosincové aktualizace.

Oprava problémů

Oprava řeší také některé další chyby, které se začaly projevovat po posledních velkých aktualizacích. Jde například o ovládací prvky aplikace Microsoft Xbox Game Bar, které se nezobrazují u určitých her běžících pod DirectX 9, či zařízení připojená k rozbočovačům USB 3.0, jež přestávala fungovat po přechodu počítače do režimu spánku nebo restartu.

Za zmínku stojí také skutečnost, že někteří uživatelé zatím nemají možnost instalace velké říjnové aktualizace z důvodu nekompatibility hardwaru. Tento problém by měl být vyřešen v polovině prosince, kdy bude October 2020 Update zpřístupněn všem.