Konec legendy. SpaceX přišel o svůj nejslavnější booster. Do kosmu vynesl nejvíce materiálu, astronauty a stovky družic

Společnost SpaceX přišla ve středu ráno o svůj nejlegendárnější první stupeň rakety Falcon 9 Block 5. Booster B1062 při návratu z horních vrstev atmosféry nemotorně dosedl na dronovou námořní platformu a převrátil se.

Nešťastný konec, jak jej zachytily kamery na paltformě boosteru:

Smutek ale není na místě – spíše údiv nad umem inženýrů, B1062 za sebou totiž měl úspěšných 23 misí. Nejvíce ze všech. Tou poslední byl výtah 21 družic internetového systému Starlink na oběžnou dráhu.

Rekordman a dříč celé letky

B1062 tak byl dlouhé roky pomyslným lídrem celé letky, který si zapsal několik dalších rekordů. Vedle největšího počtu startů třeba nejvíce vyneseného materiálu (313 tun) a nejkratší prodlevu mezi dvěma misemi pouhých 21 dnů (8. dubna a 29. dubna 2022).

Na té první vynesl na oběžnou dráhu loď Crew Dragon (mise Axiom 1) a o směšné tři týdny později opět satelity Starlink.



16. září 2021 v 04:02:56 SELČ odstartovala mise Inspiration4. Hlavním dříčem byl první stupeň B1062 rakety Falcon 9 Block 5

Ze všech misí, kterých se účastnil první stupeň B1062, byl ale zdaleka tím nejslavnějším let z 16. až 18. září 2022. Všichni si na něj dobře pamatujete, booster všech boosterů tehdy totiž vynesl do kosmu čtyři amatéry v čele s Jaredem Isaacmanem. Řeč je o slavné misi Inspiration4, na kterou se v těchto dnech (a zatím neúspěšně) snaží navázat její ideový pokračovatel Polaris Dawn.

Většina boosterů uspěla a desítky létají znovu

První znovupoužitelný booster raket řady Falcon 9 poprvé přistál 22. prosince 2022. Od té doby první stupně bezpečně dosedly ještě 341× z 353 pokusů, což je velmi slušné skóre. Dobrých 42 boosterů poté absolvovalo alespoň jednu další misi.

Bé-tisícšedesátdvojka ukončila neuvěřitelně dlouhou řadu 267 úspěšných přistání.

Jak se vyznat v nomenklatuře falkonů

Průběžně aktualizovanou tabulku prvních stupňů najdete na anglické Wikipedii v článku List of Falcon 9 first-stage boosters. Neméně podrobný itinerář dosavadních letů a těch plánovaných v nejbližších měsících a letech pak v článku List of Falcon 9 and Falcon Heavy launches.



Seznam boosterů na Wikipedii: Tabulka s misemi konkrétního prvního stupně

V seznamu letů zároveň jednoduše identifikujete, kolikrát už každý z boosterů úspěšně odstartoval, ve sloupci Version, booster je totiž každý první stupeň označený svým sériovým číslem a zároveň počtem misí.



Seznam letů boosterů na Wikipedii: Záznam o konkrétní misi

Náš nešťastný B1062 má proto plné označení ve svém posledním letu B1062.23.

Kdo je další na řadě?

Booster je mrtev. Ať žije booster! Který to přesně bude? Těžko říci, na přelomu srpna a září je totiž v plánu hned několik misí, přičemž se také hledá náhradní okno pro již zmíněnou misi Polaris Dawn.

Její letovou konfiguraci už pochopitelně velmi dobře známe, Crew Dragon totiž do vesmíru vynese první stupeň s označením B1083. Patří k těm nejnovějším, za sebou má teprve tři lety.