Konec laciných cetek z AliExpressu: Jak budeme od letních prázdnin nakupovat ze zahraničí

A je to tady. Po dlouhých letech končí 1. července 2021 osvobození od platby DPH u nejlevnějších zásilek do 22 eur ze zemí mimo EU.

Žluté obálky z asijských e-shopů často putují i několik dlouhých týdnů, právě teď tedy máte v podstatě poslední možnost. Jestli máte v plánu vykoupit AliExpress, aniž by to bolelo, vhodnější okamžik už nepřijde.

Celní správa ČR vysvětluje, co se stane 1.7. 2021:

Jak to fungovalo doposud?

Za popularitou laciných cetek z asijských tržišť celou dekádu stál až podezřele vlídný daňový systém členských zemí EU a také zrychlené celní řízení. Pokud jste si tedy z AliExpressu, Banggoodu, eBaye a dalších tržišť objednali třeba blikačku na kolo za dva dolary, pytlíček tranzistorů nebo nové červené tkaničky, měli jste jistotu, že za pár týdnů najdete ve schránce typickou žlutou obálku či šedobílý plastový pytel, aniž byste se museli starat o cokoliv dalšího. Výhodnou koupi často umocnilo ještě bezplatné nebo jen velmi symbolické poštovné.



Dorazily pytlíčky!

Žluté obálky zaplavily Evropu a její státy si začaly všímat, že z toho vlastně nic moc nemají – jen práci navíc, což jistě potvrdí 10/10 doručovatelek České pošty.

A tak EU připravila nová pravidla, které do svých národních legislativ postupně zavedly i jednotlivé členské státy.



Dálkový ovladač k fotoaparátu Nikon z Hongkongu za 28 korun včetně dopravy

Jak to bude fungovat od letních prázdnin

S úderem první prázdninové půlnoci se vše změní. Daň budeme doplácet i za tu hloupou blikačku na kolo a rudé tkaničky za dolar:

Od 1. 7. 2021 bude platit povinnost uhradit DPH u každé zásilky se zbožím, které si fyzická osoba objedná, a které přijde do EU zpoza jejích hranic. U zásilek do 150 eur bude potřeba podat elektronicky celní prohlášení. Pro zásilky do 150 eur je zachováno osvobození od cla. Celní správa ČR na webu Celnička.cz

U opravdu levných zásilek nebude samotné DPH žádnou existenční překážkou. Většina obvyklého zboží totiž bude spadat do 21% sazby, takže za hypotetickou blikačku nezaplatíte 30 korun, ale zhruba o 6 korun více.

Čili to vlastně bude fungovat jako doposud, ale namísto žluté nebo bílé plastové obálky ve schránce objevím lísteček s dobírkou, kterou doplatím na poště? Ne tak docela, možných scénářů je totiž hned několik.

Na příkladech níže si ukážeme různé způsoby řízení pro zásilku v souhrnné hodnotě do 150 eur. U těch dražších se vás už týká plnohodnotný celní proces a výpočet celního poplatku, což je nad rámec tohoto článku.

Nadále budou od DPH osvobozené dary mezi fyzickými osobami do hodnoty 45 eur, i ty ale budou muset projít celým formálním kolečkem.

1. Prohlášení si udělám sám skrze eCeP

Elektronické Celní Prohlášení (eCeP) je název nové webové aplikace, kterou celníci spustí 1. července a která poslouží ke snadnému řízení a vypočítání DPH u soukromých zásilek v hodnotě do 150 eur.



Vyplňujeme celní prohlášení skrze eCeP: Volba typu zásilky, dopravce a podacího čísla

Do eCePu se přihlásíte skrze státní e-identitu. Tou může být aktivovaná čipová eObčanka, ověřené MojeID nebo třeba Bankovní identita. Poté už jen do formuláře vyplníte klíčové informace o zásilce včetně adresy odesílatele, hodnotu zásilky, hmotnost a podací číslo přidělené přepravcem. Po doplacení DPH balíček konečně dorazí do schránky.



Vyplnění údajů o odesílateli, příjemci a samotném balíku

Kontrolní otázka pro náruživé nakupující na AliExpressu: Znáte dnes všechny tyto údaje? Třeba adresu prodejce? Pozor, to není adresa centrály AliExpressu či mateřské Alibaba Group, ale zpravidla adresa nějakého toho konkrétního čínského obchůdku kdesi v šenčenské tržnici, která je nakonec na štítku obálky.

Bezchybné a hlavně kompletní vyplnění všech údajů u toho nejlacinějšího způsobu prodeje bez trackingu tedy nemusí být úplně jednoduché.

2. Prohlášení za mě udělá Česká pošta

Netušíte, jakou hmotnost má bílý pytlík s blikačkou na kolo, natož jaká je fyzická adresa jednoho z mnoha prodejců na AliExpressu, kteří často ani neumějí pořádně komunikovat v angličtině? A ani vaše čínština už není taková jako kdysi?

Pokud bude vaši zásilku na našem území doručovat Česká pošta, která je i přes nástup Zásilkovny nejčastější volbou, toto všechno může udělat za vás. Ale pochopitelně to nebude zadarmo.



Děsíte se eCeP a balík vám budeme doručovat my? V tom případě to můžeme udělat za vás, ale bude to stát okolo stovky.

Pokud na její výzvu e-mailem, SMS apod. dodáte všechny potřebné údaje, veškerou režii provede za 97 korun. Pokud to bude bez vaší součinnosti, připlatíte 150 korun. K tomu připočítejte ještě samotné DPH a samozřejmě čekání ve frontě na poště v případě, že vše doplatíte až u okénka tzv. na dobírku.

Suma sumárum, cena blikačky za 30 korun po dopočtu DPH poskočí na 36 korun a po dopočtu služby „zastoupí vás Česká pošta“ na krásných 186 korun.

To v případě, že poště nedodáte potřebné údaje, protože kdybyste je znali, nejspíše použijete formulář eCeP.

3. Prohlášení za mě vyřídí jiný dopravce

S touto službou se již jistě setkala většina z těch, kteří ve vzdáleném zahraničí nakupují spíše dražší zboží. Prakticky všichni velcí dopravci s globální působností totiž umějí zboží dostat přes hranice svépomocí za poplatek, který je mnohdy už součástí poštovného, případně jej doplatíte po vyžádání či až při doručení.

Když jsem si tedy před pár lety objednal skrze eBay a odkudsi z texaského krámku nový dálkový ovladač pro svůj dron DJI Mavic Air v hodně několika tisíc korun, vše jsem zaplatil už v ceně dopravy a poté, co zásilka dorazila do Evropy, jsem jen potvrdil formulář, který mi firma odeslala na e-mail.

4. Vše bude již v ceně zboží

Ještě tu je jedna možnost, která by byla z hlediska koncového zákazníka zdaleka nejpříjemnější. Prodejce by mohl mít na území EU daňového partnera a byl by registrovaný na portálu obchodníků. Cenu navýšenou o DPH by pak mohl prodejce promítnout už do hodnoty zboží na svém e-shopu a koncový uživatel by neměl žádné další povinnosti a náklady.

Jestliže bude (třeba) AliExpress registrován na online portálu, bude DPH zahrnuta již v ceně, kterou zákazník za zboží zaplatí při jeho koupi (DPH tak i v tomto případě zatíží příjemce zásilky, avšak odvedena bude AliExpressem). Jakmile zboží dorazí do ČR, nebudou zákazníkovi vznikat žádné další náklady. DPH bude v tomto případě odvedena AliExpressem v rámci běžného zdaňovacího období. Z hlediska procesního budou povinnosti AliExpressu jakožto subjektu ze třetí země plněny zprostředkovatelem (osobou se sídlem nebo provozovnou v EU), kterého si AliExpress zvolí. Jakub Vintrlík, Odbor vnějších vztahů a komunikace MF ČR

V případě asijských tržišť jako AliExpress však problém spočívá v tom, že prodej zboží pouze zprostředkovávají, ale obálku vám nakonec posílá konkrétní prodejce, který asi žádného daňového partnera v EU nemá.

AliExpress by ale mohl tuto službu nabídnout svým obchodníkům podobným způsobem, jak to mnozí další dělají pro své klienty třeba v případě úložné plochy v evropských meziskladech.

5. Budu nakupovat z evropských meziskladů

A konečně tu máme poslední možnost, která bude u podobných nákupů výhledově nakonec asi zdaleka nejpraktičtější. Z tržišť mimo EU se jednoduše stanou tržiště v EU – díky svým meziskladům na půdě Evropské unie.



Tkaničky na AliExpressu bez filtru země odeslání

Funguje to už dnes a nabídka se neustále rozšiřuje. Na AliExpressu stačí vyhledat typ zboží, o které máte zájem, a seznam omezit podle země odeslání (Ship from). K dispozici máte i Českou republiku.

Ale pozor, je to trošku zavádějící! Filtr totiž nezobrazí výhradně zboží, které je fyzicky opravdu v Evropě, ale i nabídku prodejců, kteří stále posílají z Asie, ale umožňují doručení do Česka v podstatě podle bodu 3) nebo 4) skrze prémiového dopravce. Tkaničky tedy sice na první pohled stále stojí 40 korun, ale samotné poštovné do Česka poskočí i na trojnásobek jejich ceny.



Tkaničky na AliExpressu z českého meziskladu, nebo s dražším doručením

Jak to tedy nakonec bude vypadat v praxi a jak se zachovají samotní zákazníci z Evropy, proto ukážou až následující měsíce. Pokud velká zahraniční tržiště nijak nezareagují, popularita žlutých a bílých obálek nejspíše rapidně klesne.

Nikoliv kvůli samotnému a vlastně docela marginálnímu DPH (optikou obvyklé ceny), ale kvůli času a formalitám okolo. To je nakonec i plán samotné Unie, která chce podpořit především své vlastní prodejce.

Na závěr určitě koukněte na časté otázky a odpovědi na webu Celnička.cz.