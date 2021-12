Konec jedné éry. Google po 21 letech zrušil lištičku pro Internet Explorer

Google počátkem prosince v naprosté tichosti ukončil provoz serveru, který zajišťoval data pro jeho panel nástrojů pro Internet Explorer. Původní stránka toolbar.google.com je přesměrována na nápovědu, kde je pouze stručné upozornění „Panel nástrojů Google (Google Toolbar) pro Internet Explorer byl ukončen. Chcete-li využívat to nejlepší z webu, vyzkoušejte Google Chrome.“

Na ukončení provozu přišli víceméně náhodou redaktoři webu ArsTechnica, když připravovali článek ke 21. narozeninám tohoto doplňku. Panel nástrojů Google byl spuštěn 11. prosince 2000 a dá se říci, že byl prvním malým krokem internetového giganta do segmentu webových prohlížečů.

R. I. P. Google Toolbar

V roce 2000 měl Internet Explorer ve webových prohlížečích pevný a zdánlivě neotřesitelný monopol. Google pro prohlížeč Microsoftu připravoval různé zásuvné moduly a rozšíření, přičemž prvním z nich byla právě lišta, která do prohlížeče Microsoftu přidala velké vyhledávací pole.

Nutno podotknout, že v té době Internet Explorer 5 neuměl vyhledávat z adresního řádku, a právě Google Toolbar přinesl možnost vyvolat vyhledávání z jakékoli stránky na internetu. Tím v podstatě načrtl dnešní trend, kdy snad všechny browsery nabízejí možnost rychlého vyhledávání přes uživatelem zvolený vyhledávač.

Stránka Google Toolbar

Lišta Googlu přidala do prohlížeče i další funkce, jako je zvýraznění vyhledávaných výrazů v textu stránky, blokování automaticky vyskakujících oken, kontrola pravopisu, automatické vyplňování formulářů a překladač. Ačkoli Google od roku 2008 vyvíjí vlastní prohlížeč Chrome, jeho panel nástrojů bylo ještě koncem listopadu možné nainstalovat i v systému Windows 10 s prohlížečem Internet Explorer 11.

Konec jedné éry

Panel nástrojů Google byl od září 2005 do června 2011 podporován také v prohlížeči Mozilla Firefox. Poté byl jeho vývoj ukončen a podobně macešsky se vývojáři zachovali i k verzi pro prohlížeč z dílny Microsoftu. Říci, že aplikaci zanedbávali, by bylo hodně slabé slovo. Na stránce O aplikaci stálo: „Copyright 2014“, nicméně aktualizace byly ukončeny již několik let předtím.

Kdysi užitečný doplněk tak postupně stárnul a stával se stále méně použitelným. Například v nabídce pro sdílení nabízel jako možnosti Google Reader (ukončený v červenci 2013), Orkut (ukončený v září 2014), Google+ (ukončený v dubnu 2019) a Záložky Google (ukončené v září 2021). Byly v něm také zkratky pro Google Blog (ukončen v květnu 2011) a Webová Alba Picasa (ukončené v květnu 2016).

Sečteno a podtrženo: v Google Toolbaru v roce 2021 v podstatě nefungovalo nic jiného než vyhledávání a přihlašování. Ukončení jeho podpory tak bylo logickým krokem a je svým způsobem překvapivé, že se tento relikt minulosti udržel naživu tak dlouho.