Konec jedné éry. Eric Schmidt po 19 letech definitivně opouští Google

Jeden z nejdůležitějších mužů historie Googlu již žádným způsobem nefiguruje ve společnosti. Eric Schmidt podle serveru CNET v únoru potichu opustil pozici technického poradce Alphabetu, čímž ukončil své téměř 19leté angažmá ve firmě, která pod jeho vedením doslova změnila svět.

Jméno Erica Schmidta je dnes spojené s Googlem úplně stejně jako dvojice zakladatelů Larryho Page a Sergeye Brina. Page a Brin sice položili základy společnosti, ale až Schmidtovi se podařilo tehdejší startup přetransformovat ve velkou globální firmu. Do malého podniku přinesl potřebné manažerské vedení. Pozici ředitele držel od roku 2001 do roku 2011.

Poté odešel do Alphabetu, mateřského holdingu, kde působil jako výkonný předseda. I zde se pohyboval relativně dlouho, ve vedení figuroval až do roku 2017, kdy se poprvé stáhl do pozadí. Nechal si pouze pozici „technického poradce“, která byla především formální, dostával za ni jeden dolar ročně.

A nyní to vypadá, že z Alphabetu odešel úplně. CNET cituje zdroj ze společnosti, který tvrdí, že Schmidt letos v únoru opustil i tuto poslední drobnou pozici. Google záležitost odmítl komentovat.

Bez oficiálního vyjádření proto není jasné, proč se Schmidt takto rozhodl. Poslední roky ale stupňoval své filantropické aktivity a intenzivně se věnoval vojenským technologiím. Dokonce předsedá poradnímu výboru pro obranné inovace amerického ministerstva obrany a Národní bezpečností komisi pro oblast umělé inteligence.

Ať už je důvod jakýkoliv, s odchodem Schmidta skutečně končí jedna éra. Dnes lze říci, že bez něj by Google byl dost jiný a možná se nikdy nedostal tak daleko. A jelikož na konci loňského roku skončili ve vrcholných pozicích Alphabetu i Larry Page a Sergey Brin, Google už bude v rukách pouze zcela nových lidí.