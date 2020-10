Konec je tady. Google vypnul možnost nákupu hudby. Samotné Play Music bude následovat

Vypnutí Hudby Play je již na spadnutí. Google již několik měsíců umožňuje převod vaší knihovny do nástupnické služby YouTube Music, zatím ale fungují obě. Postupně ale dochází k ukončování – nově nelze hudbu koupit skrze Obchod Play.

Obchod Play, který je dostupný jak na webu, tak i v rámci Androidu, umožňuje nejen instalaci aplikací a her, ale i nákup filmů a knih. Donedávna do tohoto seznamu patřila i hudba, tato sekce ale s ohledem na končící Play Music mizí. A to jak z vašich zařízení, tak i z webové verze, kde jen najdete upozornění o ukončení služby.



Tuto hlášku dostanete v Obchodu Play, pokud si chcete koupit hudbu

Nástupnická služba YouTube Music se ale již plně soustřední pouze na streamování hudby a nákup byl zcela zrušen. Vámi zakoupené skladby ale zůstanou součástí hudební knihovny, odkud si je můžete i nadále stáhnout, dokud neskončí i samotná Hudba Play. To by přitom mělo nastat již velmi brzy.

Připravte své knihovny, konec je za dveřmi

Konec Hudby Play by totiž měl přijít ještě tento měsíc, kdy přestane být možné využívat jak mobilní, tak i webové aplikace k přehrávání hudby. Stále ale bude možné si přenést svou knihovnu, včetně nahraných skladeb, do YouTube Music. Lze tak učinit skrze webovou stránku https://music.youtube.com/transfer.

