Konec hledání na Googlu, jak ho známe. AI místo odkazů rovnou ukáže odpovědi a poradí si i se složitým zadáním

Klíčovou službou Googlu je samozřejmě vyhledávač, a tak generativní AI začala už dříve pronikat i do něj. Stačilo položit komplexní dotaz v přirozeném jazyce a Google syntetizoval odpověď podobně jako ostatní AI chatboti – právě pomocí velkého jazykového modelu Gemini. Říká tomu mimo jiné AI Overview.

Google Search v éře Gemini:

Proč v Evropě čekáme

Funkce byla dříve k dispozici jen na pozvánky, teď ji ale firma otevřela všem… Všem v USA. Do konce roku pak mluví o další miliardě uživatelů. Těžko říci, jestli to budou i ti ze zemí Evropské unie včetně Česka a Slovenska, anebo opět nejprve Nepál, Bhútán apod.

Evropa se především kvůli GDPR a brzy i nové regulaci zaměřené na AI dostává na vedlejší kolej v zavádění novinek, protože to vyžaduje papírování a úpravy služby. Musíme tedy čekat a doufat, že za to budeme Googlu stát. Vzhledem k tomu, že jej v Evropě tak rádi vyšetřujeme a pokutujeme, ani není divu, že úplně nepospíchá.



Bude v té miliardě i Evropa? Nelze než doufat

Kdyby totiž v Mountain View opravdu chtěli, připraví se v předstihu a všechny novinky dostaneme stejně rychle jako Američané.

Jedno AI hledání místo deseti běžných

Google těží z toho, že nestaví nový AI vyhledávač, ale využije to, co budoval více než 25 let:

trilion faktů o lidech, místech a věcech, ke kterým Google zná souvislosti (nikoliv jen slepou hodnotu bez vazeb na okolní svět) hodnoticí systémy (Google Search ranking systems), které dostaly Google tam, kde je dnes – do pozice jasné jedničky ve vyhledávání AI Gemini

Kombinace těchto tří pilířů znamená, že místo deseti dílčích dotazů položíme jeden a dostaneme komplexní odpověď. Příklad?



Najdi mi jóga- nebo pilates studio v Bostonu, ukaž mi jejich nabídky pro nové členy a čas chůze z Beacon Hill. Výsledkem jsou strukturované karty jednotlivých studií a mapa se zabodnutými špendlíky, navázené kontakty jsou samozřejmost.

Normálně byste kvůli takovému výsledku museli několikrát „googlit“, procházet webové stránky jednotlivých tělocvičen, srovnávat v hlavě, nebo si dělat poznámky. Otázkou samozřejmě je, kolik podobných příkladů v praxi najdeme a jak kvalitní budou vrácené výsledky…



Druhý příklad. Naplánuj snadno připravitelná jídla na tři dny. Pak můžete upřesnit, že jídla mají být vhodná pro vegetariány. Na další kliknutí je výsledkem nákupní seznam, ze kterého pak daná jídla připravíte.

Podobně by to mělo fungovat pro jídla, výlety, lety, trénink, večírky a další. Chcete oslavit výročí v Dallasu? Položte takto obecný dotaz a dostanete pomocí AI poskládanou výsledkovou stránku s nabídkou několika základních možností. Když vyberete slavnostní večeři v restauraci, Google spojí výsledky s předpovědí počasí, a protože v ní jsou příjemné teploty a žádný déšť, nabídne vám střešní restaurace pod otevřeným nebem.

Vyhledávání z říše sci-fi

S další ukázkou z pódia konference I/O se posouváme do říše sci-fi. Dotaz položený formou videa a slovního komentáře.

Nejlepší bude, když se na dvouminutové demo podíváte sami:

Kdy se taková technologie dostane do praxe a jak bude fungovat s českým gramofonem značky Tesla z 80. let? Ve srovnání s textovým dotazem potřebuje takový způsob vyhledávání řádově větší výpočetní výkon. Bude pro uživatele stále zdarma, nebo bude součástí placeného tarifu?

Tyto pokročilé funkce začne Google vypouštět mezi uživatele betaprogramu Search Labs v následujících týdnech.