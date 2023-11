Konec divokého západu na YouTube. Realistická videa vytvořená AI dostanou jasná pravidla

Videa vygenerovaná umělou inteligencí, která vypadají realisticky, už nebudou smět existovat na YouTube bez označení. Největší videoplatforma světa začala definovat podmínky, za jakých u sebe AI obsah povolí. Novinek je hned několik, například některá generovaná videa budou zakázána úplně.

Pravidla pro obsah vytvořený počítačem dosud YouTube explicitně definovaná neměl. V současných podmínkách používání je jen vágní formulace, že není dovolené zveřejňovat technologicky upravená videa, která mohou diváky uvést v omyl a „způsobit závažné škody”.

Uvést v omyl ale teoreticky může jakékoliv video, které vygenerovala AI. Stačí, když vypadá realisticky a divák si myslí, že je skutečné. Někteří tvůrci jsou poctiví a do popisku píší, že video je vygenerované, spousta nikoliv. A tak YouTube nyní rozhodl, že toto označování bude povinné.

Dva typy AI štítků

Celý chystaný balíček pravidel YouTube popsal na svém blogu. Začnou platit během následujících měsíců, platforma je nejdříve chce prodiskutovat s tvůrci, aby vyhovovala všem stranám. Podle YouTube nastavit věci správně trvá, nemá cenu se snažit být první, je přesvědčen.

V současnosti je plán takový, že YouTube se bude spoléhat na určitou poctivost tvůrců, kteří budou mít povinnost při sdílení videa vyplnit novou kolonku, zda je obsah byl upravený/vytvořený AI a vypadá realisticky. Toto označení se pak při přehrávání bude ukazovat všem divákům jak desktopu, tak na mobilu.

Zhruba takto bude podle YouTube AI štítek v popisku vypadat

Jak moc výrazné označení bude, se bude odvíjet přímo od toho, co video ukazuje. Pokud to bude něco naprosto nevinného, řekněme video o rybách jak plavou v oceánu, nový AI štítek se objeví jen v popisku. Pokud to ale bude potenciálně citlivé téma, týkající se politiky, válečných konfliktů nebo zdravotnictví, tak se nový štítek objeví větší a přímo v přehrávači.

Pokud tvůrci nebudou informace o tom, že video je generované AI vyplňovat, vystaví se riziku postihu. Mezi ty patří odstranění videa či ukončení spolupráce v partnerském programu (či úplný zákaz na YouTube). Zcela zakázáno bude navíc zveřejňovat AI videa zobrazující realistické násilí a další nechutnosti.

Nový způsob obrany

YouTube také počítá s tím, že lidé, jejichž tvář byla bez dovolení zneužita pro tvorbu AI videa, se budou moci snadněji bránit. Skrze standardní formulář o ochraně soukromí bude možné poslat žádost o stažení takého obsahu. YouTube následně vyhodnotí, zda je žádost opodstatněná - jestli šlo o satiru, nebo video má někoho poškodit. Deepfaky politiků a osobností budou hodnoceny zvlášť přísně.

Speciální kategorií bude AI hlas. Pokud někdo bude pomocí umělé inteligence mimikovat zpěv/rap známého zpěváka nebo kapely, hudební vydavatelství budou moci autora videa skrze tento formulář napadnout, avšak YouTube to opět bude posuzovat.