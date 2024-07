Konec alkoholu za volantem. Kamera v autě dokáže pomocí AI poznat podnapilost řidiče

Představte si, že po náročném večírku usednete ráno za volant svého auta, a to vám při pokusu o nastartování oznámí, že nikam nepojedete, protože ještě máte „hladinku“. Že to zní jako sci-fi? Ano, zní! Nicméně něco takového je realitě možná o dost blíž, než si většina z nás myslí.

Podle vědců by technologie integrované do automobilů mohly v budoucnosti zjišťovat, zda je řidič opilý, pouhým pohledem na rysy jeho obličeje. Díky neustálému „sledování“ osoby za volantem a hledání typických příznaků opilosti by dokonce mohly snížit počet dopravních nehod způsobených pod vlivem alkoholu. Podrobnosti přináší magazín TechSpot.

Pane řidiči, vy jste zjevně opilý!

Projekt popsaný ve článku zveřejněném 9. dubna v rámci konference Institutu elektrotechnických a elektronických inženýrů (IEEE) a Nadace pro počítačové vidění (CVF) dává systémům v automobilech možnost vyhodnotit míru opilosti řidiče hned po nastoupení do vozu s přesností 75 %.

V abstraktu této práce se můžeme dočíst, že vědci navrhují systém strojového učení integrovaný ve vozidle, který využívá standardní komerční kamery k předvídání kritických hodnot hladiny alkoholu v krvi. Systém dokáže s výše uvedenou přesností odhalit případy ovlivnění alkoholem již od 0,5 ‰, což je maximální doporučená hranice WHO pro řízení.

Kamerový systém jde nad rámec stávajících počítačem podporovaných metod, které se spoléhají na pozorovatelné chování, jako jsou způsoby řízení, používání pedálů a rychlost vozidla. Tyto údaje lze totiž shromáždit a zpracovat pouze tehdy, když je vozidlo delší dobu v pohybu.

Stačí celkem obyčejná kamera

Kamery ve spojení s AI dokážou okamžitě rozpoznat intoxikaci na základě analýzy obličejových rysů, což umožňuje rychlejší a přesnější detekci opilosti řidiče. Tím se výrazně zvyšuje potenciál prevence nehod ještě před tím, než se řidič dostane na silnici.

Projekt využívá jednu barevnou kameru, která sleduje proměnné, jako je směr pohledu a poloha hlavy. Celý systém může také zahrnout 3D a infračervené záběry obličeje řidiče a videa, která ukazují polohu řidiče, spolu s interakcemi při řízení, záznamy událostí a chování.

„Náš systém je schopen identifikovat míru intoxikace ještě před zahájením jízdy, což umožňuje potenciálně zabránit tomu, aby se řidiči pod vlivem alkoholu objevili na silnici,“ uvedla v prohlášení doktorandka z australské Edith Cowan University Ensiyeh Keshtkaran, která se na projektu podílela.

Úspěšnost 75 %

V rámci studie byly použity videozáznamy řidičů různého věku, s různými alkoholovými návyky a zkušenostmi, kteří řídili na simulátoru ve třech stupních opilosti – střízliví, mírně opilí a silně opilí. Na sběru dat od řidičů pod vlivem alkoholu v kontrolovaném, ale realistickém prostředí vědci spolupracovali se softwarovou společností MiX by Powerfleet.

Algoritmus pak v záznamech hledal rozeznatelné příznaky opilosti v obličejích a ve třech čtvrtinách případů úspěšně identifikoval skutečný stav řidiče. Podle materiálů zveřejněných Komisí pro alkohol a konopí státu Oregon patří mezi běžné vizuální signály opilosti krví podlité oči, zarudlý obličej, pokleslá víčka a omámený výraz.

Vedoucí projektu Syed Zulqarnain Gilani, který pracuje jako docent na Fakultě přírodních věd na Edith Cowan University, uvedl, že dalšími kroky je zlepšení rozlišení obrazových dat, která algoritmus získává, což mu umožní ještě přesnější diagnostiku. „Pokud se ukáže, že videa s nízkým rozlišením jsou dostatečná, bude možné tuto technologii využít u kamer instalovaných u silnic,“ uvedl ve svém prohlášení.