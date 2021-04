Končí služba Yahoo Answers – počátkem května bude veškerý obsah smazán

Na internetu existuje mnoho webů, kde mohou uživatelé pokládat své otázky a dostávat na ně odpovědi od ostatních. Některé se specializují na určitá témata (jako například naše Poradna), jiné nechávají volný prostor všem dotazům bez jakéhokoli konkrétního zaměření.

Služba Yahoo Answers patří v tomto segmentu k veteránům – vznikla 28. června 2015, takže by letos oslavila 16 let své existence. To se však již nestane, neboť dle oficiálního prohlášení provozovatele ke 4. květnu tohoto roku skončí.

Konec Yahoo Answers

Počínaje 20. dubnem bude celý web přepnut do „režimu jen ke čtení“, ve kterém nebude možné pokládat nové dotazy ani odpovídat na položené otázky. Toto období slouží primárně ke stažení dat. Od 4. května pak přestane web Yahoo Answers fungovat, nicméně až do 30. června z něj ještě bude možné stáhnout svá data. Adresa pak bude přesměrována na domovskou stránku Yahoo.

Answers byly spuštěny jako komunitní web otázek a odpovědí (Q&A), tedy služba, kde se kdokoli může zeptat prakticky na cokoli. Ostatní uživatelé pak mohli na dotazy odpovídat a k dispozici bylo i hlasování, jehož cílem mělo být vyzdvihnutí nejužitečnějších odpovědí.

Otázky byly pro větší přehlednost uspořádány do několika kategorií, jež se dále členily do jemnějších podkategorií. Uživatelé se mohli ptát na témata, jako je krása, obchod, finance, auta, elektronika, zábava, hry, zahradnictví, věda, zprávy, politika, rodičovství, těhotenství, cestování atd.

Štafetu převzaly sociální sítě

Hlavním důvodem k ukončení projektu, který je jednou z nejdéle fungujících Q&A platforem na internetu, je trvale klesající návštěvnost. V posledních letech pak klesala i kvalita příspěvků a často se zde objevovaly bezcenné výlevy internetových trollů. Takto orientované stránky do značné míry nahradily sociální sítě se skupinami, diskutujícími nad nejrůznějšími tématy.

„Zatímco Yahoo Answers byly v minulosti klíčovou součástí produktů a služeb Yahoo, v průběhu let jejich popularita klesala, protože se změnily potřeby našich uživatelů,“ uvádí provozovatel ve zprávě. „Proto jsme se rozhodli přesměrovat zdroje od Yahoo Answers a zaměřit se na produkty, které lépe slouží našim členům a plní příslib společnosti Yahoo poskytovat prémiový a důvěryhodný obsah.“

Server The Verge komentuje ukončení služby tak, že jde o „Konec dlouhé a legendární internetové éry (plné špatných otázek, a ještě horších odpovědí)“. Každopádně nejde o první (a patrně ani poslední) službu, kterou Yahoo ukončuje – v únoru loňského roku firma zařízla svou platformu pro skupinové online diskuze Groups.