Končí posílání zpráv mezi Messengerem a Instagramem. Zřejmě v tom má prsty EU

Meta ruší funkci, díky které bylo možné posílat zprávy mezi Messengerem a Instagramem. Upozornil na to server 9to5Google, který si všiml, že oznámení se v tichosti objevilo na stránce podpory Instagramu. Meta důvod nevysvětlila, nejasností je kolem tohoto kroku více.

Firma poprvé o propojování svých komunikátorů začala mluvit v roce 2019. Šéf podniku Mark Zuckerberg avizoval, že chce vytvořit jeden „superchat”, který bude integrovat Messenger, Instagram a WhatsApp. V roce 2020 s tímto plánem Meta postoupila, umožnila posílání zpráv z Messengeru přímo do Instagramu a naopak, stačilo si tuto funkci zapnout v nastavení. V roce 2021 možnost rozšířila i na skupinové konverzace. WhatsApp dosud integrován nebyl.

Teď to ale vypadá, že celý proces končí, nebo začne od začátku. „Od poloviny prosince 2023 už nebudete moct chatovat s účty na Facebooku z Instagramu,” objevilo se na oficiální stránce podpory Instagramu, aniž by na to Meta veřejně upozornila.

Oznámení dále uvádí, že veškeré konverzace, které proběhly mezi účty Facebooku a Instagramu, budou k dispozici jen pro čtení a Facebook účty už neuvidí aktivní stav účtů na Instagramu. „Žádné stávající chaty s Facebook účty se nepřesunou do doručených zpráv na Facebooku nebo Messengeru,” stojí zde také.

Hodně otázek, málo odpovědí

Meta zatím více neuvedla, podle serveru 9to5Google může být důvodem pro zrušení integrace evropský Akt o digitálních trzích, v rámci kterého byla Meta označena za tzv. strážce - velkou online platformu, která má silnou hospodářskou pozici, významně ovlivňuje vnitřní trh EU a propojuje velmi velké množství uživatelů.

Oznámení o konci integrace, avšak dostupné jen z VPN

Pro tyto strážce platí tvrdá nová antimonopolní pravidla, mezi kterými je, že musí „zajistit interoperabilitu základních funkcí služeb zasílání rychlých zpráv”. Je tak možné, že Meta musí své aplikace nějakým způsobem upravit, aby lépe odpovídaly zákonu.

Nicméně je také trochu záhadou, jestli to plánuje udělat plošně, nebo jen někde. Oznámení o konci integrace Messengeru a Instagramu není dostupné z Česka, je možné se k němu však dostat přes VPN z jiné části Evropy nebo Ameriky.