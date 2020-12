Končí Google Cloud Print. Čím jej nahradit pro vzdálený tisk?

Po deseti letech končí služba Google Cloud Print, uživatelé mají čas už jen do konce roku, aby se na změnu připravili. Od prvního ledna už jejím prostřednictvím nebudou moci tisknout.

Cloud Print přišel před lety jako řešení toho, že systémy Android ani Chrome OS nebyly pro tisk připraveny. Tato služba ale vzdálený tisk zprostředkovala, a to navíc i na tiskárnách, které samy k internetu připojeny nebyly. Klidně mohlo jít o třicet let starou jehličkovku, pokud tedy měla k dispozici potřebné ovladače. Cloud Print totiž zároveň fungoval i jako tiskový server, stačilo si nainstalovat zvláštní program pro Windows a nechat počítač v době tisku zapnutý.

O to vše uživatelé přijdou. Android 8 z roku 2017 se naučil pracovat se síťovými tiskárnami sám od sebe. Chrome OS ve stejném roce adaptoval unixový tiskový systém CUPS, takže k němu také bylo možné připojit USB zařízení i bez zvláštní instalace ovladačů. Cloud Print už tedy – až na specifické případy – není potřeba.

Co místo Google Cloud Printu?

Oním specifickým případem ale může být starý operační systém nebo tiskárna. Alternativy pro Cloud Print existují, ale většinou jde o placené firemní služby. Jednou z mála nebo možná úplně jedinou, kterou lze používat i zdarma, je Mobility Print od společnosti PaperCut. Doporučuje i sám Google.

Instalace je jednoduchá:

Z této stránky si stáhnete tiskový server pro Windows, macOS nebo Linux. Po instalaci se v prohlížeči otevře lokální stránka s administrací tiskárny. Nejprve si zvolíte heslo a musíte vyplnit název organizace (napište cokoliv). Po vytvoření účtu se už dostanete k nastavení. V něm můžete vybrat, které tiskárny budou dostupné ze vzdálených míst. Volbu Discoverable on Local subnet můžete v domácích podmínkách nechat standardně na mDNS. Poslední položkou je Cloud Print (beta). Přes ní zapnete, abyste mohli tisknout i přes internet. Standardně se tiskárny budou hledat jen v lokální síti. Cloudovému řešení můžete dokonce nastavit i to, jak dlouho bude fungovat.

Pro cloudový tisk se vygeneruje speciální odkaz, který pak musíte vložit na jiném počítači do prohlížeče. Skrz něj si nainstalujete klientskou aplikaci. Zatím jen dostupná pro Windows a Chrome OS, v budoucnu zamíří také na macOS. Až bude nainstalován i klient, kliknete na druhý odkaz na stránce nazvaný Connect and get my printers. Vyskočí okno, v němž povolíte otevření odkazu v aplikaci PaperCut Mobility Print Client.

No a teď už můžete tisknout. Tiskárna se objeví v systému jako každá jiná, jen ji nebudete moci nastavovat. Případné volby musíte učinit v tiskovém dialogu aplikace.

Jestli vám to z předchozích vět nedošlo, tak Cloud Print skutečně funguje jen na počítačích, nikoliv na mobilech či tabletech s Androidem a iOS. Na Androidu 4.4+ si musíte stáhnout aplikaci Mobility Print (Play Store), na iOS se tiskárna tváří jako AirPrint, bude tedy dostupná rovnou v systému. Tisk je ovšem možný, jen pokud je počítač s připojenou tiskárnou ve stejné síti jako mobil či tablet. Určitě existuje i komplikovaný způsob, jak cloudový tisk zprovoznit i na mobilu. Je však otázkou, jestli to doma budete vůbec potřebovat.

Co tiskárny s Google Cloud Printem?

Pokud máte tiskárnu přímo podporující GCP, tak její cloudový tisk pochopitelně také přestane koncem roku fungovat. V jiných ohledech ale zařízení bude nadále funkční. Síťové tiskárny připojené ethernetem nebo Wi-Fi budou obvykle podporovat i jiné služby pro vzdálený tisk z počítačů nebo mobilů.

Na iOS a macOS je to již zmíněný AirPrint. Windows umí najít síťové tiskárny podporující Wi-Fi Direct sám, případně lze využít aplikace od výrobců tiskáren. A na Androidu je dnes nejrozšířenější tiskovou službou Mopria, kterou podporují všichni významní výrobci. Tisk je s ní opravdu jednoduchý a existuje i sesterská aplikace určená pro vzdálený přístup ke skeneru.