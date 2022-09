Komunitní energetika. Příští měsíce rozhodnou o levné energii pro sousedy, bytové domy a obce

Energetická krize může uspíšit transformaci trhu s elektřinou. Za deset let už bychom za ni nemuseli platit jen svému distributorovi, ale třeba také sousedovi nebo tetě se soláry na zahradě.

Představme si hypotetickou situaci: na střeše leží solární panely se špičkovým výkonem 10 kWp, které přes léto bez obtíží pokryjí kompletní spotřebu domácnosti včetně nahřívání objemné nádrže teplé vody. Od konce dubna až do září ale stále zůstává velké množství nevyužité energie, pro které hledáte uplatnění.

Pokud se rozhodnete pro akumulaci, můžete přidat další nádrž na teplou vodu. Tento způsob je levný, ale nepříliš efektivní. Naopak efektivní, ale velmi nákladnou cestou je vybudování bateriového systému. Základní pravidlo pro ukládání energie do akumulátorů zní jednoduše: čím větší kapacita, tím lépe. Vždy by se však mělo jednat alespoň o 1,5násobek instalovaného výkonu. V našem případě by 15 kWh znamenalo investici kolem 170 tisíc korun.

Mezi způsoby využití přebytkové energie patří i nabití virtuální baterie u svého distributora. Ten standardním čtyřkvadrantním elektroměrem zjistí množství dodané energie do sítě a tuto část poté odečte od odebrané silové elektřiny ve vašem příštím vyúčtování. Přes zimu se vám tak cena elektřiny může snížit až o polovinu, stále to však není zdaleka ideální ani nejvýhodnější využití. Totéž bude platit o běžném prodeji do sítě, kdy distributoři nemají zájem malé FVE motivovat zajímavými výkupními cenami.

Řešením tak může být správně uchopená komunitní energetika. Do našeho scénáře si můžeme přidat mobilní aplikaci, ve které si jednoduše vytvoříte svůj energetický spolek, třeba svoji rodinu. Členům nastavíte odkupní cenu a všechny přetoky jim prostřednictvím sítě běžného distributora prodáte. Z vašeho pohledu tedy bude přebývající energie efektivně využita a z pohledu skupiny sdílející energii bude nakoupena za výhodnou cenu.