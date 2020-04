Komunikátor Telegram má už 400 milionů uživatelů a přináší novinky

Komunikátoru Telegram se podařilo překonat další milník – služba oznámila, že ji používá 400 milionů uživatelů měsíčně. Řadí se tak mezi jedny z nejpoužívanějších messengerů. Zároveň do aplikace přibylo několik vychytávek.

Na svém blogu se služba pochlubila, že za den se registruje minimálně 1,5 milionu uživatelů, za poslední rok jich přitom přibylo 100 milionů. Růst Telegramu tak nezpomaluje, spíše naopak. Pomáhá tomu i zabezpečení platformy a to, že je, oproti WhatsAppu, synchronizovaný skrze cloud. Je tak možné jej nezávisle na sobě používat na více zařízeních, včetně počítačů, telefonů či na webu. Na konkurenci ale ztrácí ve video hovorech – jejich podpora by měla přijít až v průběhu letošního roku.



Do aplikace přichází podpora kvízů a další vychytávky.

Aktuálně do mobilní aplikace přišla podpora kvízů do skupinových chatů. Můžete tak vytvořit anketu s jednou správnou odpovědí, kdy se uživatelům po hlasování zobrazí i dodatečný text. Co je užitečnější je ale přidání centrálního obchodu se samolepkami. Těch je v Telegramu na 20 000 a doposud bylo možné si zobrazit jen ty nejpopulárnější. Oproti jiným komunikátorům je ale možné prohledávat všechny balíčky přímo při psaní – stačí napsat emoji a aplikace zobrazí všechny odpovídající nálepky.

K vylepšení také došlo na Androidu, kde jsme se dočkali přepracované obrazovky na odesílání příloh a na macOS byl zlepšen přístup k přijatým a odeslaným souborům. přibyla také podpora složek, což je funkce přidaná teprve nedávno. Umožňuje jednotlivé chaty na domovské obrazovce třídit do záložek a udržet si tak snadno přehled při větším množství konverzací.

Jaké soukromí nabízí různé chatovací aplikace?