Komunikace i výuka: Tipy na užitečné programy pro spolupráci v týmu

Komunikaci v týmu, kde nestačí e-maily, by měly obstarávat k tomu určené platformy. Totéž platí o výuce z domu, kdy specializované programy vše ulehčí. Zahoďte zastaralé e-maily a komunikujte moderně.

Ačkoli se píše rok 2021, hlavním kanálem pro interní komunikaci v mnoha pracovních týmech stále zůstává e-mail. V případě, že takových zpráv přijde pět za týden, je to samozřejmě ideální způsob, na který je každý zvyklý a s příjmem zpráv nebude mít potíže. Ale když se začnou ve schránce kopit zprávy s mnoha odpověďmi, do kterých se zapojují i desítky adresátů, e-mail není správným způsobem komunikace.

Nejen pro komunikaci, ale i přehlednější správu pracovních projektů je připraveno mnoho nástrojů, které mohou výrazně usnadnit a zpříjemnit celý proces. Vedle efektivity pak nepochybně stoupne i spokojenost členů týmu se způsobem komunikace.

Pryč s e-mailem

Ten typ e-mailu zná ze své schránky každý – přišel od některého z kolegů, má ve svém předmětu několikrát zkratku Re:, úplně na začátku Fwd: a ve zprávě potom najdete něco jako „Vyřešíš to, prosím?“. V tom lepším případě trvá projití přeposlané konverzace několik minut, v tom horším si lokalizace zadávaného úkolu vyžádá ještě několik dalších e-mailů. Tahle potíž by ale mohla odpadnout v případě, kdy by kolegové používali modernější komunikační platformu, než jsou e-mailové zprávy. Ty jsou tu s námi mimochodem od roku 1973.

Komunikaci v pracovních nástrojích lze jednoduše dělit do mnoha témat, která jsou většinou nazývána jako kanály. Ty mohou být rozděleny třeba podle pracovního oddělení, nebo podle podprojektu v rámci týmu. V jednom kanálu může komunikovat marketing, v dalším grafické oddělení, třetí může sloužit pro diskuzi o nových nápadech na zlepšení produktu. A jeden může být klidně vyhrazen k domluvě toho, kam se půjde na oběd. Výhodou takového dělení je nejen jednodušší procházení, ale i podrobné vyhledávání nebo možnost do konverzací přidat další prvky, jako je hlasování, obrázky nebo třeba výstřižky zdrojového kódu.

Větší komunikační platformy jsou potom otevřeny pro propojení s dalšími službami. Těmi mohou být další nástroje pro řízení projektu, ale klidně i cloudová úložiště pro odkládání připojených souborů.