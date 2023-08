Komu chybí Windows 7? Nostalgii, nebo hrůzu si můžete připomenout v online simulátoru

Ačkoli tu již bezmála dva roky máme Windows 11, jistě se najdou lidé, kteří stále nostalgicky vzpomínají na bezmála čtrnáct let staré Windows 7. Pokud na tuto verzi operačního systému s ikonickým kulatým tlačítkem Start nedokážete zapomenout, můžete se k ní vrátit v online simulátoru Win7 Simu.

Vývojáři se poměrně vtipně vypořádali s uživateli, používajícími doplňky pro blokování reklamy. Pokud se pokusí stránku navštívit, zobrazí se jim „modrá obrazovka smrti“ s chybovou hláškou ERROR_ADBLOCKER_DETECTED. Stačí doplněk deaktivovat a virtuální počítač bez problémů nabootuje.

Windows 7 v prohlížeči

Po nastartování se zobrazí klasická přihlašovací obrazovka. Můžete se přihlásit buď jako host, vytvořit si nový účet, nebo k přihlášení použít účet Google (v takovém případě se v nabídce Start bude zobrazovat vaše profilová fotka) či Github. Po přihlášení se ozve pamětníkům dobře známá znělka a během chvilky se načte domovská obrazovka s již zmíněným kulatým tlačítkem Start v levém dolním rohu.

V nabídce nechybí některé legendární aplikace, které byly součástí „sedmiček“, jako je například Kalkulačka, Poznámkový blok, Windows Media Player či Malování. K dispozici jsou také čtyři hry: kromě nesmrtelného Solitairu si můžete zahrát Miny, Purble Place či Classic Tetris.

V nastavení je možné změnit jazyk operačního systému, bohužel češtinu budete v nabídce hledat marně. V sekci Personalize si alespoň můžete nastavit vzhled systému – například z v té době moderního Aera přepnout na Windows Classic, evokující vizuální styl předchozích generací Windows.

Vychutnejte si pravé retro

K dispozici je i webový prohlížeč – volit můžete mezi Google Chromem a Internet Explorerem. Napoprvé však při pokusech o zobrazení webových stránek narazíte na chybovou hlášku, že web odmítl připojení. Ke zprovoznění je nutné nainstalovat doplněk Requestly a naimportovat pravidla. Hned poté si budete moci vychutnat pohled například na Živě.cz.

Chcete-li si užít skutečně pohlcující zážitek, využijte možnost přepnutí z okna prohlížeče do celoobrazovkového režimu. K tomuto účelu slouží plovoucí kruhové tlačítko Assistive Controls, které najdete na pravé straně domovské obrazovky. Stačí zvolit možnost Fullscreen a rázem si budete připadat, jako by se váš počítač vrátil o čtrnáct let zpátky.

Nutno konstatovat, že se jedná o velmi povedený simulátor, díky kterému můžete bezpečně zavzpomínat na doby dávno minulé. Je však nutné počítat s řadou omezení – kromě toho, že nejsou k dispozici veškeré možnosti nastavení, nelze do virtuálního systému ani instalovat další aplikace.