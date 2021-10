Komentář: Microsoft přijal zodpovědnost za svůj produkt a nezarazil záplatování Windows 11

Ještě předtím, než Windows 11 oficiálně vyšla, Microsoft varoval, že na nepodporovaných počítačích nemusí fungovat příjem aktualizací. Přesně uvedl, že taková zařízení nejsou oprávněna, aby získávala aktualizace. V minulém týdnu proběhlo první záplatovací úterý (12. října) a prozatím se zdá, že aktualizace jsou distribuovány všude. Tedy i na oficiálně nepodporovaném hardwaru.

Je dobře, že se Microsoft rozhodl aktualizacím zbytečně nebránit. Opačné chování by bylo poněkud nemístné. Výrobce má jistě právo o svém operačním systému rozhodovat a může stanovit, že některé instalace budou mít utrum. Mohla by si ale firma dovolit nechat řadu počítačů nezáplatovanou? Stroje nakažené malwarem v sítích ohrožují všechna ostatní zařízení, tj. i legální instalace Windows.

Navíc si Redmondští budují image v oblasti zabezpečení. Windows 11 má být nejbezpečnějším produktem v rodové linii a formálně nastavené požadavky tomu odpovídají. Méně tomu odpovídá možnost nový systém snadno nainstalovat také na počítače, které nemají TPM ani aktivní secure boot. Už tahle skutečnost dávala najevo, že to Microsoft se zabezpečením nemyslí smrtelně vážně.

Zodpovědnost za svůj produkt

Aktuálně Microsoft tancuje na určité hranici, kdy se jednak snaží tvářit, že zabezpečení je pro něj veledůležité, jednak uživatele a uživatelky nechává, aby si tak trochu rozhodovali po svém – neklade jim do cesty velké překážky. Doteď si nejsem jistý, jestli se ze strany redmondského giganta jedná o lenost, nebo záměrnou velkorysost. Nakonec by ale právě proto neměl uměle blokovat aktualizace.

Je to právě Microsoft, který vyrobil systém tak, že jej lze s minimálním úsilím provozovat i na tzv. nekompatibilním hardwaru. Jedná se proto dílem i o jeho zodpovědnost.

Přinejmenším si pak nemyslím, že své původní varování o nemožnosti aktualizovat nekompatibilní počítače Microsoft myslel vážně. Pravděpodobně nás chtěl jenom vystrašit, abychom se nepouštěli do zbytečným experimentů a raději si koupili nový počítač.

Bezpečnostní i reputační problém

Podobně Microsoft v minulosti mohl odříznout od aktualizací pirátské instalace Windows. Moc dobře ovšem věděl, že by tím nechal příliš mnoho strojů otevřených řádění malwaru. Tak na aktualizační proces raději nesáhl. (Dokonce příležitostně vydá mimořádnou záplatu pro nepodporované řady Windows.) Ať už se jedná o pirátskou instalaci či nikoli, ve výsledku by šlo o negativní publicitu pro Windows a otázka legality instalace by dost možná šla stranou.

O zbytečné hašteření firma téměř jistě nestojí ani v případě Windows 11. Zastavení aktualizací na nekompatibilních zařízeních by pro Microsoft mohlo znamenat velký a zbytečný zásah do mediálního obrazu firmy, která se snaží úroveň zabezpečení pozvednout. Chce sice, abyste si v době nedostatku čipů šli koupit nový počítač a s ním i licenci Windows, na druhou stranu pokud tak neučiníte hned, tak to bude muset přetrpět.

Neberte to, prosím, tak, že vás nabádám k instalaci nového systému na nekompatibilní počítač. Microsoft své rozhodnutí ohledně distribuce aktualizací nakonec přehodnotit může, byť to neočekávám. Důvodů k upgradu ale stejně mnoho neexistuje, takže proč riskovat potíže?

