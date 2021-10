Komentář: Jak dnes na vlastní oči funguje chytrá karanténa, když chytnete covid

Od počátku pandemie uplynul už nějaký rok a půl, a tak mě zajímalo, v jakém stavu se dnes vlastně nachází chytrá karanténa – ať už to dvousloví koncem října 2021 a optikou prostého občana znamená cokoliv.

A jak ji nejlépe otestovat, než se nechat nakazit, že? Tedy, ne snad, že bych tomu šel až tak naproti, očkovaný jsem už od začátku léta, ale prostě se to stalo a v sobotu ve 12:11 dorazila SMS s pozitivním výsledkem antigenního testu.

Měl jsem zrovna pracovně namířeno na brněnské výstaviště, kde se konal Maker Faire, výtěr z nosohltanu po zjištěném kontaktu s pozitivní osobou jsem proto bral za naprostou samozřejmost.

Sobota, 12:11 – pozitivní antigenní test



Brněnské testovací centrum covidtestbrno.cz posílá výsledky v SMS zhruba do hodiny

V mém nejbližším okolí covid za celou dobu oficiálně nikdo neprodělal, jako naprostý zelenáč jsem tedy neměl úplně jasno, jaký má být můj další krok. Pro jistotu jsem se přihlásil na nejbližší volný termín k přesnějšímu testu PCR hrazenému z pojištění.



Co vlastně dělat po pozitivním antigenním testu? To si musíte vygooglit sami

Na webu krajské hygienické stanice jsem se ale zároveň dočetl, že má každý pozitivní i v takovém případě co nejrychleji kontaktovat svého obvodního lékaře. Je víkend, a tak posílám do ordinace e-mail.

Neděle, 08:11 – PCR test

Neděle, 11:23 – první SMS od chytré karantény

V neděli dopoledne mi dorazila první SMS od systému chytré karantény, která obsahovala kód pro trasovací aplikaci eRouška.



První SMS, ze které jsem se dozvěděl, že už o mě systém ví

Tou dobou jsem ještě neznal výsledky PCR, pochopil jsem tedy, že se na seznam infekčních osob dostanete už po základním antigenu. Chytrá karanténa zareagovala po 23 hodinách, což není vůbec špatné.

Neděle, 11:35 – druhá SMS od chytré karantény



Druhá SMS konečně sděluje, co se děje a pobízí mě k samoreportování

Jen o pár minut později dorazila další SMS, která už byla informačně bohatší. Sdělila mi, že jsem byl nahlášený do registru infekčních chorob a pobídla mě, abych vyplnil samoreportovací formulář na adrese covidlab.cz.



Samoreportovací formulář. Nejprve popíšete, jak vám, je, poté napráskáte kontakty

Identifikujete se rodným číslem a kódem z SMS a na webu vyplníte své základní osobní údaje, kde pracujete a kdy jste byli naposledy v kanceláři. Poté následuje podrobný popis vašeho aktuálního zdravotního stavu a vše zakončí formulář pro kontakty, se kterými jste se potkali v posledních dnech.

Neděle, 19:47 – SMS z laboratoře PCR

Společné odběrové místo, kde jsem byl jak na antigenním, tak PCR testu posílá vzorky k PCR analýze do laboratoře SPADIA Lab. Po necelých 12 hodinách dorazila z laboratoře SMS s heslem, pomocí kterého na webu stáhnu výsledky v PDF.



Laboratoř dodatečně provádí podrobnější analýzu na přítomnost konkrétních mutací, během několika dnů mi proto došlo hned několik zpráv s pozitivními výsledky

Laboratoř potvrzuje základní pozitivitu a v následujících dnech ji bude ještě doplňovat dodatečným testováním na mutace SARS-CoV-2 – E484K a SARS-CoV-2 – L452R. První mutace se podle článku o nejrozšířenějších variantách v Česku na webu AV ČR vyskytuje u Bety (jihoafrická) a Gamy (brazilská), no a ta druhá představuje u nás naprosto majoritní variantu Delta (indická). L452R se nakonec potvrdí i v mém vzorku.



Výřez finální PCR zprávy po doplnění všech dílčích výsledků může vypadat třeba takto

Pondělí, dopoledne – volá mi obvodní doktor

A oficiálně mě uzavírá do dvoutýdenní izolace. Tu už ve většině případů neukončuje žádný další verifikační test. Z registru infekčních chorob jednoduše vypadnete tak, že uplyne dostatečně dlouhá doba a vy na sobě nebudete pozorovat žádné symptomy, což na konci izolace po telefonu opět zkonzultujete se svým lékařem.

Úterý, ráno – trasovací telefonní hovor

Po necelých třech dnech od prvního pozitivního antigenního testu mi telefonuje hygienická stopařka a provedeme trasování. Díky tomu, že jsem už v neděli provedl sebetrasování na webu, má všechny klíčové informace, a tak v podstatě dojde jen k ověření údajů a zopakování, jak se mám další dva týdny chovat.

Mimochodem, hygienu vůbec nezajímají kontakty s očkovanými osobami a pídí se pouze po těch neočkovaných. Jelikož jsem takových potkal jen pár a už také leží doma v posteli, hovor končí v podstatě po několika málo minutách.

Tečka

Jako mnozí očkovaní, kteří se přesto infikovali, jsem samozřejmě také zkontroloval, jestli se něco změnilo v aplikaci Tečka. Na toto téma ostatně v posledních dnech vyšlo hned několik článků. Podle Tečky jsem i nadále zelený a bezpečný pro okolí. Až před koncem izolace by se tu měl objevit další certifikát o prodělané nemoci.



Jsem sice v izolaci, zároveň jsem ale v Tečce naprosto zelený. Na tyto situace totiž aplikace vůbec nepamatuje

Co říci na závěr? Cesta chytrou karanténou se může individuálně lišit, moje zkušenost ale byla poměrně dobrá. Během několika desítek hodin od pozitivního antigenního testu jsem provedl sebetrasování a třetí den absolvoval i telefonní trasovací hovor.

Chtělo by to ještě jednu úvodní SMS

Chybělo mi něco? Ano! Chyběla mi SMS, která měla dorazit hned na začátku. Byly by v ní dvě orientační věty, co mám vlastně udělat a odkaz na stručný manuál, aby se člověk nemusel pídit po webech krajských hygienických stanic, jak dlouho bude izolace trvat a co to pro nás bez zkušeností znamená v praxi.

Toto vše jsem se nakonec samozřejmě dozvěděl od svého lékaře a později i v hovoru s hygienou, člověk by ale mohl být dopředu lépe připravený – zvláště když se mu tato nepříjemnost stane hned zkraje víkendu.