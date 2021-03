Komentář: Čína vytáhla špionážní kartu Tesla a Musk vyměnil vtipy za kravatu

Čína zakázala vjezd automobilů značky Tesla na vojenské základny, později se přidala ministerstva a některé státní firmy. Oficiálně uváděným důvodem je riziko špionáže a nutno dodat, že senzory a kamerami ověšené Tesly si o takové nařčení (v kontextu paranoidní diktatury) přímo říkají. Automobilka bude marně vysvětlovat, že data sbírá kvůli zkvalitnění autopilota, vyšetření případné nehody a že obrazové informace zpracovává v anonymizované podobě bez obličejů a identifikačních prvků okolních aut.

Špionáž je mnohokrát provařená výmluva pro skutečné důvody ekonomického charakteru. Komentátoři vidí restrikce ze strany čínské vlády jako odvetu za už téměř dva roky trvající americký ban technologické firmy Huawei, podzimní výpad Donalda Trumpa proti sociální síti TikTok a další. I v obou těchto případech se Američané oháněli rizikem špionáže.

Proč přišlo omezení až teď, když Tesla v Číně prodává od roku 2013? Evidentně není náhoda, že se tak stalo těsně před první schůzkou čínské vlády s novou administrativou prezidenta Bidena. Ohrožení obřích investic, které Tesla v Číně provedla, je silný argument…

Elon Musk se k tématu vyjádřil na Chinese Development Forum, což je čínskou vládou pořádaná akce, která má zemi propojit s lídry globálního byznysu. Pokusil se co nejzřetelněji vysvětlit, že sdílení dat s jakoukoliv vládou, jde proti zájmům společnosti Tesla. „Ať už by to byla čínská nebo Americká vláda, výsledek takového špehování by byl pro komerční firmu velmi špatný. Taková firma by prakticky skončila, což je pro nás velmi silná motivace, abychom byli velmi důvěrní,“ řekl Musk pro The Wall Street Journal.

Bagatelizace a lichotky

Později přišla řeč i na TikTok, který za špionážní nástroj pro změnu označili Američané. Musk tentokrát bezpečnostní rizika čínské aplikace bagatelizoval: „I kdyby ta aplikace špehovala uživatele, co by se druhá strana dozvěděla a k čemu by jí to bylo? Jsou to bezcenná data a nemá velký smysl se jimi zabývat,“ řekl a dodal, že TikTok je primárně místo pro praštěné tanečky.

I ve dnech následujících bylo vidět, jak moc se Elon snaží naklonit si Čínu zpět. V rozhovoru pro CCTV (ironií osudu nejde o kamerový systém typu Closed Circuit Television, ale China Central Television) prohlásil: „Jsem si jistý, že se Čína stane největší ekonomikou na světě. Do budoucna vidím Čínu jako největší trh pro Teslu – nejvíce aut zde vyrobíme a budeme tu mít nejvíce zákazníků.“ Za rok 2020 měla Tesla celkové příjmy ve výši 31,5 miliardy dolarů, polovina pochází z USA, z Číny zatím pouze třetina.

Podobně kladně Musk hodnotil také ekologické cíle, které si země stanovila – mj. omezení uhlíkové stopy o 18 % do roku 2025. Viditelně jiné je i jeho vystupování – neztratil tvář, ale své obvyklé vtípky vyměnil za oblek a kravatu:

Via The Wall Street Journal 1 a 2 a CNN