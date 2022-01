Kolik tlačítek potřebujete? Minimalistická klávesnice Planck EZ jich má jen 47

Všichni ti hlásající „klávesnice musí mít dlouhý Shift a dvouřádkový Enter“ můžou Planck EZ s klidem obejít. Netradiční model od ZSA Technology ale odradí i většinu dalších uživatelů, protože je zkrátka až moc atypický.

Má naprosté minimum kláves, takže chybí nejen funkční řada, ale také ta číselná/diakritická. Rozložení je navíc ortolineární, takže všech 47 kláves je zarovnaných do pravidelné mřížky a vymyká se jen mezerník zabírající dva pozice.

Jak se na ní tedy píše? Pomocí zkratek. Nechybí tradiční přepínače Shift, Ctrl, Alt a Win (označený jako OS), ty se všechny nacházejí jen na levé straně. Na té pravé jsou pak šipky. Vedle mezerníku jsou ale ještě dva další přepínače ovlivňující funkci kláves s písmeny. Například „W“ lze jedním přepínačem změnit na „2“, druhým na „@“ (případně „ě“ u české mutace).

V levém dolním rohu je ještě programovatelná klávesa psí a pomocí softwaru lze libovolně nastavovat makra nebo duální chování tlačítek. Stisk a podržení může vyvolat jinou reakci. Každopádně to bude chtít hodně učení. Výrobce uvádí kompatibilitu s Windows, macOS a Linuxem, u jiných systémů může chování zlobit. Nadšenci mohou firmware sami upravit, je totiž open source.

Planck EZ lze také nakonfigurovat ještě před koupí. V e-shopu je možné zvolit barvu (bílá, černá), podsvícení (RGB, nebo žádné) a některý z 13 druhů spínačů (lineární, taktilní, klikací od Cherry MX nebo Kailh). Ty jsou také vyměnitelné, což usnadňuje případné opravy či změny za jiný styl stisku. A kdo chce, může koupit bez čepiček.

Černá varianta s podsvícením a spínači Cherry MX Red se prodává za 235 dolarů (5000 Kč bez DPH). Za klávesnici osekanou až na dřeň tedy žádná láce. Jenže to je její hlavní přednost. S rozměry 234 × 82 × 28 mm se vejde do větší kapsy od bundy. O to větší škoda, že není bezdrátová. Připojuje se (odpojitelným) kabelem s koncovkami USB-C na obou koncích, v balení je též adaptér na USB-A.